Başarılı Öğrencilere Gezi Ödülü
Arguvan’da YGS’de başarılı öğrenciler, Darende ilçesine geziye götürüldü.
Arguvan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden YGS’de başarılı öğrencilere LYS öncesi Darende ilçesine gezi düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hafız İmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Cuma Emeç’e eğitime sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
YGS’de başarılı olan öğrencileri LYS sınavları öncesi moral için Darende ilçesine getirdiklerini aktaran İmer, Darende’de bulunan sportif ve kültürel alanların öğrencilere tanıtıldığını söyledi.
Gezi kapsamında öğrenciler Somuncu Baba Külliyesi, rafting parkurunu, Günpınar Şelalesi ile tarihi alanları gezdi.
AA
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