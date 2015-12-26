Başarılı Öğrencilere Ödül

SBS’de başarılı olan öğrencilere ödül verildi. Seviye Belirleme Sınavı’nda başarı elde eden Malatya Bilim İlköğretim Okulu öğrencilerine ödül verilmesi için tören düzenlendi. Vali Ulvi Saran, Vali Yardımcıları Bilal Bozdemir ve İnci Sezer Becel, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, Bilim Okulları Genel Müdürü Ömer Derin ve öğrencilerin ailelerinin katıldığı törende, Vali Saran bir konuşma yaptı. Saran konuşmasında; “Öğrenciler parmak ısırtacak başarı elde ettiler. Tebrik ederim. Başarıda elbette ki öğretmenlerin, öğrencilerin aile içindeki konumlarının önemli rolü ve katkısı var. Geçen yıl da aynı salonda başarıyı kutlamıştık”dedi.

SBS’de 500 tam puan alan Miraç Süzgün, Beril Erdoğdu ve Zeynep Meral ile bir soru bilemeyen ve derece elde eden Sude Doğan, Rümeysa Özhan, Senanur Şengöz, Seyit Kaplan, Mert Bozdaoğan ve Berkan Buğu ile diğer başarılı öğrencilere diz üstü bilgisayar ve çeşitli hediyeleri, Vali Ulvi Saran, Vali Yardımcıları Bilal Bozdemir ve İnci Sezer Becel, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, Bilim Okulları Genel Müdürü Ömer Derin verdi.