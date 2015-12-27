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Malatya Haber -

Başarılı Olanlara Sertifika

Başarılı Olanlara Sertifika
  • 27.12.2015
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Malatya’da, din görevlilerine aylık toplantı düzenlenirken görevlerinde başarılı olanlara sertifika verildi. Müftülük tarafından Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen Ocak ayı toplantısında konuşan İl Müftüsü Hacı Yusuf Gül, Kutlu Doğum Haftası’nın düzenleneceği Nisan ayında bir sempozyum düzenlemeyi planladıklarını ifade ederek “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ile 18 Mart Gaziler Günü nedeniyle kompozisyon yarışması düzenleyeceğiz. Katılmak isteyen din görevlilerimiz başvuru yapsın” dedi.

Toplantı sonunda, müftülük bünyesinde açılan çeşitli kurslara katılıp başarı gösterenlere Valilik tarafından verilen teşekkür belgeleri takdim edildi. 51 din görevlisine sertifika verildiği bildirildi. Sertifikaları valilik adına, İl Müftüsü Hacı Yusuf Gül, Müftü Yardımcısı Cengiz Yağcı ve diğer yetkililer verdi.

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