“Başarısız mıyız, Onu Siz Değerlendirin!”
Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Boluspor maçına iyi hazırlanıp, deplasmanda galip gelmek istediklerini söyledi.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor karşısında iyi gol fırsatları yakaladıklarını ancak bu fırsatları değerlendiremediklerini ifade etti.
“İÇERİDE 2 PUAN KAYBETTİK”
Buz, Adana Demirspor karşısında 2 puanı kaybeden taraf olduklarını kaydederek, “İkinci golü bulsaydık, daha farklı olurdu diye düşünüyoruz. Bireysel bir hatadan müsabaka 1-1 sona erdi. Baktığınız zaman futbolcuların ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyebiliriz. Arzulu bir futbolcu topluluğu vardı. Ama maalesef berabere kaldık. İçeride 2 puan kaybettiğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
“YARIŞIN İÇERİSİNDEYİZ”
Ligde 15 haftada 27 puan topladıklarını anımsatan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:
“Rakiplerimize baktığımızda tabi onlarla da mücadele ediyoruz. Boluspor, deplasmanda Şanlıurfaspor’a 4-0 mağlup oldu. Eskişehirspor kendi sahasında Denizlispor’a 3-0 mağlup oldu. Sivasspor, Bandırmaspor’u deplasmanda 1-0 yendi. Göztepe’de kendi sahasında Mersin İdmanyurdu’nu 2-0 yendi. Yarışın içerisine baktığınızda 15 müsabaka geçti. 15 müsabakada 27 puan çıkarttık. Lider Göztepe’nin 28 puanı var. Rakiplerle, 15 müsabakadan sonra oluşan puanlar belli. Şimdi önümüzde zorlu bir Boluspor deplasmanı var. Ortaya da galibiyet için gideceğiz.”
“BAŞARISIZ MIYIZ?”
Buz, son dönemde iyi bir periyot geçiremediklerini ifade ederek, “Puansal anlamda son dönemde geçirdiğimiz periyot iyi bir periyot değildi. Ancak şu değerlendirmeyi de yapabiliriz; Yeni Malatyaspor 15 müsabakadan sonra 27 puan topladı, başarısız mı? Bunu sizlere soruyorum. 28 puanda lider Göztepe, 27 puanla Sivasspor bizle aynı puana sahip, Boluspor ve Eskişehirspor’da arkamızda bulunuyor. Baktığınızda dengeyi gördüğünüz zaman 2-3 müsabaka oynanmadı, 15 müsabaka oynandı, o periyoda baktığınızda artık başarısız mıyız, diğer takımlar başarılı mı onu siz değerlendirin” değerlendirmesinde bulundu.
“SON MAÇTA İSTEDİĞİMİZ PUAN SEVİYESİNİ YAKALAYAMADIK”
Tecrübeli teknik adam, gelinen süreçle ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Tabi ki bardağın boş tarafına da bakabilirsiniz, dolu tarafına da bakabilirsiniz. Bardağın boş tarafına baktığınız zaman doğru maçları kazanmış olsaydık herhalde şuanda 10-15 puanla çıkmamız gerekiyordu. Tarihi bir puan yakalamış olacaktık. Ama maalesef olmadı. Nedenleri de saymak istemiyorum artık, devamlı onlar üzerine konuşmak istemiyorum. Son 5 maçta istediğimiz puan seviyesini yakalayamadık. Ama şöyle bir durum var; bir maçımız kaldı, ondan sonra devre arasına gireceğiz. Gereken takviyeleri de yapacağımızı düşünüyoruz. Onu da yapacağız. İyi bir çalışmayla da çıkacağız. Ben olaylarla pozitif bakıyorum. Niye pozitif bakıyorum? Biz Göztepe’de Eskişehir’de yenildik. İnşallah o zaman stadımız açılır bizde onları öyle karşılarız. Onlar bizi çok güzel karşıladılar. Bizde onları burada karşılarız, gereken puanları da alırız. Baktığınız zaman genel olarak yarışın içerisinde olmak için elimizden gelen mücadeleyi verdik ama çok daha iyi olmamız gerekiyor. Daha iyi olacağımıza da inanıyorum.”
“3 PUAN İÇİN ÇIKACAĞIZ”
Tecrübeli teknik adam, ilk yarısının son haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, deplasmanda tek düşüncelerinin 3 puan olduğunu ifade etti.
Boluspor deplasmanına iki eksikle gideceklerini kaydeden Buz, “Boluspor için bir düşüşten bahsedilemez. Şanlıurfaspor deplasmanında kaybettiler. Şimdi her maçtan sonra düşüş diye bir olay yoktur. Onlarda mücadelenin içerisindeler. Ciddi bir müsabaka olacak. İki eksiğimiz var, Ahmet Burak Solakel kart cezalısı, Amutu’da sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Ama ne olursa olsun iyi hazırlanıp, 3 puan için maça çıkacağız” dedi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
İrfan hocam işini bilir. Hocam size ve takımımıza güveniyoruz.
Hocam istersen daha fazla başarılı mıyız falan deme sonuçta bu takım 15 puanlık haftalarda 2 puan aldı olaya böyle bak, lige başladığımız gibi gitseydik şu an 40 puanimiz vardı
bunlar taraftarı enayi yerine koyuyorlar heralde…bandırma maçında 3 puan hediye edipte sonra a.demir maçında alınan 1 puana üzülmek acaba hangi zekanın ürünüdür..acaba cevap verin bana…
Sene sonunda 6 bitirirseniz puan farkına bakıp 3 puan gerideyiz .onlar süperlige gitti biz bu sene 3 puan onların gerisindeyiz başarılı olduk mu diyeceksin .sen başarısızsın ilk ikideysen başarılısın okadar.yok göztepe sivas kardeşim biz şanlı malatyasporuz kucultme bizi ilk sırada olmamız gerekiyor mersinde sonuncu sunu mu diyecen sondan ikinci olsak mersinin üstündeviz vesselam
Malatyasporumuzun Bolusporu yenerek bizleri şaşırtacağına inanarak transfer çalışmalarına en kısa sürede başlamasını temenni ediyorum. bu takıma yakışır bizleri heyecanlandıran orta saha,defans,kaliteli bir golcü ve de iyi bir kaleci alırsak ben inanıyorum bu takım şampiyon olur. bakmayın göztepe,eskişehir,sivas ne kadar güçlü olsada unutmayın ki bu takımların parasal değerleri nedeniyle bu konumdalar.Malatyaspor bu sene şampiyon beyler bu sözümü unutmayın ve de dediğim gibi transfer çok önemli.
Hocam,5,haftardir,basarirsiniz,bu,gidisle
Sanpiyon,olamayiz,acilen,en,az,5,adet
Oyuncuya,ihtiyac,var
Takim neden formsuz neden 90 dk yı tamamlayamayacak yeterlikte olan sedat da ısrar ediliyor
Bolusporu yenebilirsek gerçekten bu yarışın içinde olduğumuzu düşünürüm.Zira başka şansımızda kalmadı.(Bizi bu hafta denizli ve urfa sevindirdi.yoksa puan farkı açılmış olacaktı.)
Bolu maçında da alınacak veya kaybedilecek puanlarda yine şans faktörü belirleyici olacak. Bolu stadını BJK maçında gördük. Hocalar maçtan çok sahadan bahsetti.
Hoca haklisin seni cok seviyoruz efendiligin kisiligin malatyamiza yakisan bir insansin..fakat nacizene benim fikrim cok gec oyuncu degistiriyoruz dakika 80 de oyuncu degisikligi yapiyoruz murat gercekten cok kotu kalecimiz keza öyle insallah 2.yari iyi futbocular aliriz ve sampiyon oluruz ukalalik yaptiysam özur dilerim