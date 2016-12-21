“Başarısız mıyız, Onu Siz Değerlendirin!”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Boluspor maçına iyi hazırlanıp, deplasmanda galip gelmek istediklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor karşısında iyi gol fırsatları yakaladıklarını ancak bu fırsatları değerlendiremediklerini ifade etti.

“İÇERİDE 2 PUAN KAYBETTİK”

Buz, Adana Demirspor karşısında 2 puanı kaybeden taraf olduklarını kaydederek, “İkinci golü bulsaydık, daha farklı olurdu diye düşünüyoruz. Bireysel bir hatadan müsabaka 1-1 sona erdi. Baktığınız zaman futbolcuların ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyebiliriz. Arzulu bir futbolcu topluluğu vardı. Ama maalesef berabere kaldık. İçeride 2 puan kaybettiğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“YARIŞIN İÇERİSİNDEYİZ”

Ligde 15 haftada 27 puan topladıklarını anımsatan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

“Rakiplerimize baktığımızda tabi onlarla da mücadele ediyoruz. Boluspor, deplasmanda Şanlıurfaspor’a 4-0 mağlup oldu. Eskişehirspor kendi sahasında Denizlispor’a 3-0 mağlup oldu. Sivasspor, Bandırmaspor’u deplasmanda 1-0 yendi. Göztepe’de kendi sahasında Mersin İdmanyurdu’nu 2-0 yendi. Yarışın içerisine baktığınızda 15 müsabaka geçti. 15 müsabakada 27 puan çıkarttık. Lider Göztepe’nin 28 puanı var. Rakiplerle, 15 müsabakadan sonra oluşan puanlar belli. Şimdi önümüzde zorlu bir Boluspor deplasmanı var. Ortaya da galibiyet için gideceğiz.”

“BAŞARISIZ MIYIZ?”

Buz, son dönemde iyi bir periyot geçiremediklerini ifade ederek, “Puansal anlamda son dönemde geçirdiğimiz periyot iyi bir periyot değildi. Ancak şu değerlendirmeyi de yapabiliriz; Yeni Malatyaspor 15 müsabakadan sonra 27 puan topladı, başarısız mı? Bunu sizlere soruyorum. 28 puanda lider Göztepe, 27 puanla Sivasspor bizle aynı puana sahip, Boluspor ve Eskişehirspor’da arkamızda bulunuyor. Baktığınızda dengeyi gördüğünüz zaman 2-3 müsabaka oynanmadı, 15 müsabaka oynandı, o periyoda baktığınızda artık başarısız mıyız, diğer takımlar başarılı mı onu siz değerlendirin” değerlendirmesinde bulundu.

“SON MAÇTA İSTEDİĞİMİZ PUAN SEVİYESİNİ YAKALAYAMADIK”

Tecrübeli teknik adam, gelinen süreçle ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Tabi ki bardağın boş tarafına da bakabilirsiniz, dolu tarafına da bakabilirsiniz. Bardağın boş tarafına baktığınız zaman doğru maçları kazanmış olsaydık herhalde şuanda 10-15 puanla çıkmamız gerekiyordu. Tarihi bir puan yakalamış olacaktık. Ama maalesef olmadı. Nedenleri de saymak istemiyorum artık, devamlı onlar üzerine konuşmak istemiyorum. Son 5 maçta istediğimiz puan seviyesini yakalayamadık. Ama şöyle bir durum var; bir maçımız kaldı, ondan sonra devre arasına gireceğiz. Gereken takviyeleri de yapacağımızı düşünüyoruz. Onu da yapacağız. İyi bir çalışmayla da çıkacağız. Ben olaylarla pozitif bakıyorum. Niye pozitif bakıyorum? Biz Göztepe’de Eskişehir’de yenildik. İnşallah o zaman stadımız açılır bizde onları öyle karşılarız. Onlar bizi çok güzel karşıladılar. Bizde onları burada karşılarız, gereken puanları da alırız. Baktığınız zaman genel olarak yarışın içerisinde olmak için elimizden gelen mücadeleyi verdik ama çok daha iyi olmamız gerekiyor. Daha iyi olacağımıza da inanıyorum.”

“3 PUAN İÇİN ÇIKACAĞIZ”

Tecrübeli teknik adam, ilk yarısının son haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, deplasmanda tek düşüncelerinin 3 puan olduğunu ifade etti.

Boluspor deplasmanına iki eksikle gideceklerini kaydeden Buz, “Boluspor için bir düşüşten bahsedilemez. Şanlıurfaspor deplasmanında kaybettiler. Şimdi her maçtan sonra düşüş diye bir olay yoktur. Onlarda mücadelenin içerisindeler. Ciddi bir müsabaka olacak. İki eksiğimiz var, Ahmet Burak Solakel kart cezalısı, Amutu’da sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Ama ne olursa olsun iyi hazırlanıp, 3 puan için maça çıkacağız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi