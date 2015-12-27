Başbakan Bir Gece de Kalacak

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Eylül ayı içerisinde Malatya’ya yapacağı ziyaretle ilgili tarihin netleştiği, Başbakan’ın 21 Eylül’de Malatya’ya geleceği bildirildi.

Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Başbakan Erdoğan’ın Malatya’ya ilişkin programının ana hatlarıyla belli olmaya başladığını, ziyaretin 21 Eylül Cumartesi günü başlayacağını, Başbakanın Cumartesi gecesini Malatya’da geçirmesinin ve Pazar günü de bazı ilçeleri ziyaret etmesinin planlandığını söyledi.

Çalık, Başbakan Erdoğan’ın Malatya ziyareti sırasında bazı incelemelerde bulunacağını, ayrıca birçok tesisin temel atma ya da hizmete açılış törenlerini yapacağını, ziyarete ilişkin programın ayrıntılarının önümüzdeki günlerde belli olacağını sözlerine ekledi.