Başbakan Yardımcısı Bozdağ Geliyor
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere 23 Mart Cuma günü Malatya’ya gelecek.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Malatya programına saat 09.30’da İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Toplantısı’na katılacak.
Bakan Bozdağ, ardından Üniversite Merkez Camii’nin temel atma töreni ne de katılacak.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Cuma Namazı sonrasında Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AKP İl Başkanlığına yapacağı ziyaretin ardından Ankara’ya gidecek.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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