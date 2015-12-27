Başbakana Teşekkür

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın esnaf ve sanatkarların kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullanacağı kredi faizinin yüzde 50’sini devletin karşılayacağını açıklaması Malatya esnafını sevindirdi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, “Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarımıza sicil affı ve Halk Bankası’nda kullandırılan esnaf kredi faizleri ile ilgili olarak yaptığı açıklama esnaf camiasını mutlu etmiştir. Hükümetimizin, esnaf ve sanatkara sahip çıkması, sorunlarımızı çözmeye çalışması, esnaf ve sanatkara bu sıkıntılı dönemde hem güç vermiştir, hem de moral vermiştir” dedi.

Sicil affı ile birlikte kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullanacağı kredi faizinin düşürülmesinin çok anlamlı olduğunu belirten Keskin, “Eğer sicil affı çıkartılmamış olsa, esnaf ve sanatkarın kredi kullanma şansı olmayacaktı. Çünkü yaşanan sıkıntılardan dolayı esnaf ve sanatkarın önemli bir kısmı, bankalardaki işlemlerden dolayı yeniden kredi kullanamıyor. Esnaf ve sanatkarların kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullanacağı kredi faizinin yüzde 50’sin devletin karşılayacak olması, ekonomik krizde sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarımız için bir yol açmıştır. Esnaf ve sanatkarın bu iki önemli sorununa sahip çıkan Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.