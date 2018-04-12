“Başbakanımızın Açıklamasıyla TV’den Haberim Oldu”

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Malatya’da yaşananlara ilişkin görülen davada dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı eski Tuğgeneral Ersin Yıldırım esas hakkındaki savunmasını yaptı. Yıldırım, “Örgüt üyeliğimi bırakın sempatizanlığımı bile ortaya koyacak somut bir delil yoktur. Örgütten herhangi bir talimat alıp, yerine getirmedim” dedi.

Malatya’daki Kalkışma Davası’nın onuncu duruşmasının dördüncü oturumunda esas hakkında savunma yapan tutuksuz sanık Yıldırım, savunmasında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’da izinde olduğunu söyledi.

Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını, ülkesine, devletine, milletine ve TSK’ya onur ve şerefiyle hizmet ettiğini ifade eden Yıldırım, hayatının her döneminde anayasal düzene bağlı kaldığını ve hain darbe girişimiyle ilgili bir faaliyetinin olmadığını savundu.

Yıldırım, iddianamede çantasında yapılan aramada bulunan FETÖ’ye ait olduğu iddia edilen “1 ABD Dolar” ifadesini kabul etmeyerek, “1 adet ABD doları ifadesi gerçeği yansıtmıyor. Deri cüzdanımdan çıkan para ve malzeme ortadadır. Üzerimden 1 ABD doları çıkmamıştır. Makam odam aranmış ve suç unsuruna yansımamıştır tutanağa yansımıştır. Evim aranmış ve tutanak altına alınmıştır, suç unsuruna rastlanmamıştır. 68 bozuk ABD dolarından hiç bahsedilmiyor. Türkmenistan’da askeri ateşe olarak görev yaptım; yol harcırahımı ve maaşımı ABD doları olarak aldım. Alış veriş ve konaklamalarımı dolarla yaptım. Kızım Türkmenistan’da özel okulda okudu, ödemeleri hep ABD doları üzerinden yaptım. 68 doların hiç birisinde örgütün serisi olan dolarlar değildir. Bu dolarlar FETÖ silahlı terör örgütünden gelen dolarlar değildir. İddianamede belirtilen bu 1 dolar benim üzerimden çıkmadı. Darbeye ilişkin hiçbir eylemim ve fiilim olmadığı halde böyle bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır” dedi.

Darbeye ilişkin hiçbir eylem ve fiilinin olmadığını iddia eden Yıldırım, “Örgüt üyeliğimi bırakın sempatizanlığımı bile ortaya koyacak somut bir delil yoktur. Örgütten herhangi bir talimat alıp, yerine getirmedim. Darbeden 15 Temmuz gecesi sayın Başbakanımızın açıklamasıyla televizyondan haberim oldu” savunmasını yaptı.

Yıldırım, ByLock iddiasını da kabul etmeyerek, “Şahsımla ilgili Bylock kullanıcı olmadığımla ilgili rapor, Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından inceleme yapıldığı ve Bylock kaydığının bulunmadığı tespiti bulunmaktadır. Bylock programını hiçbir süratle kullanmadığım emniyet raporuyla tespit edildi. Bylock programını FETÖ soruşturmaları kapsamında gördüm. Bu programı kullanarak kimseyle haberleşmedim, talimat alıp vermedim. Bylock kullanmadığım ve sisteme dahil olmadığım teknik verilerle tespit edilmiştir” iddiasında bulundu.

Duruşmaya Cuma günü devam edilecek.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: Duruşma salonu olarak kullanılan Yakınca Spor Salonu