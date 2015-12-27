Başbakanın Sözü Ne Oldu?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ay Malatya ziyareti sırasında, kulübe gelir sağlanması için yapılmasını istediği “Malatyaspor Gecesi” ile ilgili herhangi bir girişimde bulunulmazken, Diyarbakırspor Kulübü’ne gelir sağlamak için önümüzdeki Pazar günü İstanbul’da Başbakanın katılımıyla bir gece düzenleneceği bildirildi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN HAREKET YOK!.

Malatya Park Alışveriş Merkezi’nin açılışı dolayısıyla 14 Kasım’da Malatya’ya gelen Başbakan Erdoğan’a, Malatyaspor taraftarları ve bazı yöneticiler tarafından kulübün içerisinde bulunduğu güç koşullar anlatılmıştı. Başbakan bunun üzerine eski başkanlardan Hikmet Tanrıverdi’ye, neler yapılabileceğini sormuş, daha sonra İstanbul’da kendisinin de katılacağı bir destek gecesi düzenlenmesi isteğini dile getirmişti.

Zor koşullarda bulunan, borçları nedeniyle transfer yapamadığı ve kadrosunu güçlendiremediği için 2. ligden de düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Malatyaspor’a destek sağlanabilecek gecenin organizasyonu için, başta AKP milletvekilleri olmak üzere konunun muhataplarından herhangi bir girişim olmadı.

Malatya Milletvekilleri başta olmak üzere Vali ve Belediye Başkanının bu konuda harekete geçmemesi halinde, bir grubun başbakanın herhangi bir toplantısına katılarak, sözünün yerine getirilmediğini hatırlatacakları belirtildi.

Malatyaspor Gecesi için Bu durum tepkiye neden olurken, aynı dönemlerde benzer bir destek talebi olan Diyarbakırspor Kulübü için ise İstanbul’da bir gecenin organize edildiği bildirildi.

Diyarbakırspor Gecesi ile ilgili olarak basında şu haberler yeraldı:

“İstanbul’da, Diyarbakırspor yararına 27 Aralık Pazar günü gece düzenlenecek.

Büyük maddi sorun yaşayan Diyarbakırspor yönetimi, bu sıkıntıyı azaltmak ve kulübe gelir sağlamak amacıyla 27 Aralık Pazar günü İstanbul Mövenpick Otel’de gece düzenlemeyi kararlaştırdı. İstanbul’a giden kulüp yöneticileri Suat Önen ile Turan İlgin, geceyle ilgili hazırlıkları başlatırken, geceye aralarında siyaset ve iş dünyasından yaklaşık bin kişinin davet edileceği belirtildi.

Geceye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile Ak Parti Genel Yardımcısı Abdulkadir Aksu’nun da katılacağı bildirildi.”