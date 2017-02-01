Başdirek’e Kanalizasyon Şebekesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Darende’nin Başdirek mahallesine maliyeti 720 bin TL’lik yatırım ile 4,8 km kanalizasyon hattı inşa ediyoruz.

Muhtar Mehmet Yıldırım: 30 Yıllık Hasretimiz Sona Erdi

Darende İlçesi Başdirek Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldırım, Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallemizin 30 yıldır en önemli sorunu olan kanalizasyon problemini çözdüğünü belirterek, “30 Senedir kavuşamadığımız hizmetlere MASKİ sayesinde kavuştuk. Büyükşehir Başkanım Ahmet Çakır ve MASKİ Genel Müdürüm Dr. Özgür Özdemir’e ilçe ayrımı yapmaksızın sorunlarımıza en kısa sürede yatırımlarıyla cevap verdikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Dr. Özdemir: Başdirek mahallesinin Altyapısı güçleniyor

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Darende İlçesi’nde yapılan çalışmaların devam ettiğini belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı konusunda sorunsuz bir Darende’nin ortaya çıkacağını söyledi.

Dr. Özdemir, “Başdirek mahallemizde başlatmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda şu ana kadar 4,2 km kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladık. Devam eden çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Darende ilçemizin Başdirek mahallesine toplamda maliyeti 720 bin TL olan 4,8 km’lik kanalizasyon hattının yanı sıra 64 abone bağlantısı gerçekleştireceğiz. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir alt yapıya kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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