Basel II Kriterleri Toplantısı

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, Basel ll toplantısında yaptığı açıklamada, “Basel II, bankacılık sektörüne yeni risk yönetimi kriterleri getiriyor. Yeni kriterler, art arda dizilmiş kurallar bütününden daha fazla anlam taşıyor” dedi.

Garanti Bankası tarafından düzenlenen “Basel II Kriterleri ve Yaratacağı Fırsatlar” adlı toplantı, Sabancı Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Vali Halil İbrahim Daşöz, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Halil Çivi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mücahit Fındıklı, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafız Karadere, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cüneyt Sezgin ile çok sayıda davetli katıldı.

Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, “Basel II, bankacılık sektörüne yeni risk yönetimi kriterleri getiriyor. Yeni kriterler, dizilmiş kurallar bütününden daha fazla anlam taşıyor. Çünkü Basel II, bankacılık ve etkileşim içinde bulunduğu iş dünyasında çağdaş yönetişim ilkelerinin benimsenmesini sağlayacak çok önemli bir süreci başlatıyor. Bu kriterler, özünde bankacılığı etkileyecek. Bankacılık sektörü, risk odaklı kredilendirme yaklaşımını benimseyerek, objektif derecelendirme kriterleri oluşturacak. Yeni ortama hazırlanan KOBİ’ler de, risk yönetimi kültürünü benimseyerek, uluslararası standartlarla uyumlu ve güvenilir mali tablolar üretecek.

Strateji ve planlamalarını, risk yönetimi kültürü çerçevesinde belirleyecek. Tüm derecelendirmeler, objektif ve doğru bilgilere göre yapılacak.

İşte tam da bu noktada, işletmeler için önemli bir fırsat ortaya çıkıyor. Yeni sürece uyum çabasındaki firmalar, ekonomiyi daha da ileriye taşıyacak kavramları gündemine alacak. Bunlar şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk. Bunun için çağdaş muhasebe sistemlerine, teknoloji ve insan kaynaklarına yatırım yapılacak” diye konuştu.

İşletmelerin dünyanın her yerinde geçerli standartlara sahip olacağını ve yeni iş yapış yöntemlerinin hayata geçirileceğini bildiren Karadere, Basel II kriterlerinin, sadece finansal standart olarak değil, istikrarlı büyüme, kurumsallaşma ve kalıcı olma yolunda bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Karadere, istikrarı kalıcı hale getirmek için herkese düşen görevler olduğuna inandıklarını aktardı.

Karadere, “Herkese önemli fırsatlar sunacak olan yeni döneme iş işten geçmeden hazırlanmalı, iş yapış süreçlerimizi gözden geçirmeli, bilgiye değer vermeliyiz. İçeride ve dışarıda yaşanan ciddi rekabeti hepimiz biliyoruz. Rekabet için ihtiyacımız olan birikim ve donanımı artırmalıyız” dedi.

Toplantıda Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cüneyt Sezgin ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Gökçe, Basel II konusunda konuşma yaptı.