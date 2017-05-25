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Malatya Haber -

Başhekim Cinayetine Tepki

Başhekim Cinayetine Tepki
  • 25.05.2017
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İnönü Üniversitesi Turgut Özal  Tıp Merkezi’nde Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen’in makamında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi  nedeniyle basın açıklaması yapılarak, olaya tepki gösterildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde düzenlenen basın açıklamasına Rektör Prof. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar ile akademik personel ve idare yöneticiler katıldılar.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay , “Bugün çok üzüntülü bir günümüz. Hemen komşumuz olan Elazığ’da, Fırat Üniversitesi Hastanesinin başhekimimiz  Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, Nöroloji Hocamız, makamında silahlı bir saldırıya uğradı ve  Hakk’ın rahmetine kavuştu. Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun, ülkemizin, üniversitelerimizin başı sağ olsun. Elazığ’a, Fırat Üniversitesi’nede baş sağlığı diliyorum.” diye konuştu.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof.Dr. Hakan Parlakpınar, “Fırat Üniversitesi Başhekimi, mevkidaşım  Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, makam odasında uğradığı silahlı saldırı sonucunda  Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar ve hepimize baş sağlığı diliyorum. Böyle vahşice olayı telin ederek kınıyorum. Hayatını, hayat kurtarmaya adayan sağlık çalışanlarının hayatına son verme girişimi hiçbir şekilde açıklanamaz ve kabul edilemez.” ifadelerini kaydetti.

Başhekim Prof. Dr. Parlakpınar şöyle devam etti:

“Zaman sınırlaması olmadan 7/24 çalışan, kendi yaşamından, ailesinden hatta sağlığından fedakarlıklarla çok büyük riskli işlere göğüs geren sağlık çalışanları, maalesef dünkü yaşanan olayda da olduğu üzere zaman zaman serseri kurşunlara maruz kalmaktadır.  Alınacak idari tedbirler için biz elimizden geleni en kısa sürede yapacağız. Ancak; düzenlenmesi gerektiğine inandığımız adli tedbirlerin ise kesinlikle caydırıcı olması gerektiğini düşünüyoruz. “

Prof. Dr. Parlakpınar, “Yaşadığımız bu son olay her bir sağlık çalışanımızın hayatının risk altında olduğunu bir kez daha maalesef gözler önüne sermiştir. Son olarak mevzubahis olan konu ile ilgili tüm hastane yöneticilerimizin genel sorunudur. Dolayısı ile tüm çalışanlarımızı ve bizden alacaklı konuma geçen tüm kurum ve kuruluşları yakından ilgilendiren üniversite hastanelerinin borçları konusunda devletimiz nezdinde sürdürülebilir iyileştirmeler yapılması gerekmektedir.” dedi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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