“Basın Kutsal Bir Görev Yapıyor”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, gazeteciler onuruna yemek daveti verdi.

Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen yemek davetine; Vali Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, BİK Müdürü Nihat Abacı, cemiyet ve derneklerin başkanları ile gazeteciler katıldı.

“HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ”

Etkinlikte gazeteciler adına konuşma yapan gazeteci-yazar Asım Demirkök, belediye başkanlarının kendilerine yakışanı yaptıklarını ifade ederek, “Bir ölçüde de beni onurlandırdılar. İnanıyorum ki gelecekte bu yaşa geldiğinizde sizlerde onurlandırılacaksınız. 1960’tan beri çeşitli gazetelerde Tunceli’den başlayarak, bugüne kadar geldim. Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Haydar Karaduman’ın güzel bir sözü var. ‘Bizler yazacağız, çizeceğiz, öneri sunacağız, eleştireceğiz, tavsiyede bulunacağız ama öncelikle gazeteci olarak Malatya’mızın, Türkiye’mizin sorumluluklarını bilerek, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.’ Bu bizim önümüzde bir rehber olmalı diye düşünüyorum. Elbette ki ülkemiz zor günlerden geçiyor, elbette ki Malatya’mız zor günler yaşadı. Ama ben şunu bir köşe yazımda belirttim, ‘Tek başına Asım senin gücün yetmez ama gazeteci arkadaşlarım, Malatyalı hemşerilerim, önder olan valimiz, belediye başkanımız hep birlikte olursak, geleceğe inanarak, güvenerek yürürsek bu işi başaracağız.’ Gerçekten hep birlikte Türkiye olacağız” diye konuştu.

“BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ BOYUTLARINDANDIR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ederek, “Gününüz kutlu olsun” dedi.

Polat, basın mensuplarıyla sahada sürekli beraber olduklarına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bir olay olduğunda, bir program olduğunda, bir miting olduğunda basın mensubu arkadaşlarımızda bizle birlikte orada oluyorlar. Basın, dördüncü kuvvet olarak demokrasilerde önemli bir yer teşkil ediyor. Çünkü vatandaşın, milletin haber alma özgürlüğünü gerçekleştiriyor. Bu yönüyle aslında bizlerinde yapmış olduğumuz faaliyetleri vatandaşlarımızla buluşturuyorlar. Basın bir boyutuyla da takip ederek, kontrol ederek, gözeterek bir başka boyutuyla da denetleme görevi görüyor. Bu yönüyle de basın ve ifade özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmez boyutlarındandır. Sürekli basın mensuplarımızla bir araya geliyoruz ama 10 Ocak, gazetecilerimiz için bir gün olarak bayram günü olarak ifade edildiği için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığınsa Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri olarak bir araya gelmek istedik. Sizlerle bu mutlu gününüzü birlikte paylaşmak istedik. Gününüz kutlu olsun.”

“BASIN, TOPLUMUN DUYU ORGANIDIR”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da basının toplum için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gürkan, basını bir, iki, üçüncü kuvvet diye değerlendirmediklerini, basının toplumun duyu organları olarak gördüklerini belirterek, “Görmesi, işitmesi, dokunmasıyla basın toplumun duyu organlarıdır. Yani insan, duyu organları olmadan nasıl ki yaşantısını nitelikli olarak sürdürmesi mümkün değilse, basın olmadığı takdirde bir toplumda ne demokrasiden söz edilebilir ne oradaki özgürlük, kişisel hak ve hürriyetlerden, toplumdaki huzurun, adil ve adaletin işlenmesinden söz edilemez. Bu anlamda içinde idrak etmekte olduğumuz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün temelinde de bu vardır. Basın çalışanları, o kadar kendilerini çalıştıkları değerler üzerinde özdeşleşmişler ki patronları gazeteleri çıkartmama eğiliminde olmasına rağmen, patronlarına rağmen gazeteleri sendikalar vasıtasıyla çıkartmışlar ve toplumun o beş duyu organı diye tabir ettiğimiz haber alma özgürlüğünü kısıtlamamışlar ve onu kendi imkanlarıyla topluma sunmaya gayret etmişler. Bu anlamda basın ahlakı da çok önemlidir” şeklinde konuştu.

“YEREL YÖNETİMLER OLARAK BASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise basın mensuplarının özel günlerini kutlayarak, “Zaman mefhumuna bağlı kalmadan gece gündüz, vaha şartı ne olursa olsun emek veren, haber toplayan, halkın sesi olan, sözü kulağı olan basın mensuplarımızla bir aradayız. Zaman zaman bu güzleri fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Bu zaman darlığında bir araya gelme imkanı olmasa da bu özel günlerde bir araya gelerek sizlerle buluşuyoruz. Hasbihal ve istişare etme fırsatı da bulmuş oluyoruz” dedi.

Çakır, yerel yöneticiler olarak basını çok önemsediklerini belirterek, “Basının üstlenmiş olduğu misyonu sizler bizlerden çok daha iyi biliyorsunuz. Basının ortaya koymuş olduğu yansıtım şehit anlamında, halkın sözcüsü olma anlamında bizlerin zaman zaman halka bizim aramızda oluşan bu köprü, bize halkın duygu ve düşüncelerinin yansımasında da çok büyük katkı sağlıyor. Bu vesileyle de biz, basınımızın her zaman eleştirilerini de dikkate alıyoruz. Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz bütün çalışma ve hizmetler, bu şehirde yaşayan 780 bin hemşerimize yönelik. Sadece burada yaşayan değil, dışarıda yaşayan değil, yarın bu kentte doğup büyüyecek olan insanlara da, gelecek nesillerimize de bu şehirde yapmış olduğumuz çalışmalarla, uygulamalarla hizmet etmiş oluyoruz. Onların gelecekte yapacakları hizmetlere de engel olmayacak uygulamaları bugünden görerek, buna göre çalışma ve projelerimizi geliştiriyoruz. Dolayısıyla halkı en iyi basıl anlarız, yapılan çalışmaların halka olan yansımaları nedir, bunun en güzel göstergesi de basın mensuplarımızın ortaya koydukları yorumlardır. Dolasıyla bizde buna dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ülkenin zor ve sıkıntılı günler yaşadığını dile getiren Çakır, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemiz zor ve sıkıntılı günler yaşıyor ama bu sıkıntılı günleri hepimiz birbirimize kenetlenerek, düşüncesi ve ideoloji ne olursa olsun bu topraklarda yaşıyorsak, bu topraklara borcumuz var. Vatanı ve bayrağı korumak her şeyin ötesindedir. Basın çalışanı da olsak, bir aile bireyi de olsak, aile büyüğü, aile küçüğü ne olursak olalım bir vatan yoksa hiçbir şeyin anlamı, önemi yok. Bizim buralarda bulunmamızın değeri de olmaz. Onun için önce vatanımızı koruyacağız. Bu süreç içerisinde de birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir süreci geçiriyoruz. İnşallah birbirimize kenetlenerek, bu sıkıntılı günleri de en iyi şekilde atlatacağız” ifadelerini kullandı.

“BASIN MENSUPLARI HER TÜRLÜ ZORLUĞA RAĞMEN KUTSAL BİR GÖREV YAPIYOR”

Malatya Valisi Mustafa Toprak da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün gazetecilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Toprak, basın camiası ve gazetecilerin önemli bir görev yaptıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Sizler, önemli bir görev yapıyorsunuz. Hem çalışan gazeteci arkadaşlar hem de bu işe gönül vermiş, yüreğini koymuş arkadaşlar hakikaten tüm imkansızlıklara, sıkıntılara rağmen gece gündüz demeden, kar kış demeden üzerinize aldığınız o kutsal görevi yapmaya çalışıyorsunuz. Haftanın yedi günü belirli saatte mutlaka gazetesini, mecmuasını taahhüt ettiği noktada çıkartmak durumundadır. Onun için onun stresi, onun getirdiği sıkıntılar hakikaten bir takım vücutta da deformasyonlara sebebiyet verebiliyor. Siz değerli basın mensupları, çalışan gazeteci arkadaşlarımızla birlikte hakikaten çok ulvi bir görev yapıyorsunuz. Kar kış demeden herhangi bir terör ortamı demeden, yağmur çamur demeden her bir riskin olduğu noktada ora bir görüntü alabilmek, bir bilgiyi alabilmek ve vatandaşlarımıza onu anında iletebilmek adına her türlü zorluklara katlanıyorsunuz. Onun için bu her türlü teşekkürün ve takdirin ötesindedir. Basın-yayın ilkeleri içerisinde çalışıyorsunuz. O manşetleri ülkemize, milletimize, devletimize, değerlerimize uygun olarak atıyorsunuz. Objektif yayın yapıyorsunuz. Yansız, tarafsız noktada hareket ediyorsunuz. Kişilik haklarıyla ilgili dikkat ediyorsunuz.”

Vali Toprak, basının ön açıcı olduğunu belirterek, “Gerek ülkemizin önünü açıyorsunuz gerek devletimizin gerekse de halkımızın önünü açıyorsunuz. Gerekse de biz çalışanlar olarak, bizlere aslında toplumun sıkıntılarını, ihtiyaçlarını zamana uygun olarak getiriyorsunuz, işaret ediyorsunuz. Bizde onları alarak yolumuzu, haritamızı çiziyoruz. Eksik ve aksaklıkları da yapmaya çalışıyoruz. Onun için yapmış olduğunuz işin kutsal bir iş olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Basın mensuplarının 15 Temmuz’da çok önemli bir görev yaptığına da dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti devletimizi çatışma suretiyle piyonlar aracılığıyla bölüp, parçalayıp, iç çatışmaya götürmek isteyen o hain girişim karşısında olayın olduğu saatten, dakikadan itibaren halkımızı doğru ve dikkatli bir şekilde, ülkemizin bekasını koruyacak şekilde, gerçek manada o hissiyatı toplumu, halkımıza, vatandaşımıza aktardınız. Bugün burada mutlu ve huzurlu yaşamaya devam ediyoruz” dedi.

Güler HAZAR, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com