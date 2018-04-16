“Basit Bir Etkinlik Değil, Bekliyoruz”

İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) tarafından 20 Nisan Cumartesi günü “Çocuk Susmayacak, Biz susmayacağız, Sesiz Kalma” konulu konferans düzenlenecek.

Konuyla ilgili olarak Malatya Gazeteciler Cemiyetinde bir açıklama yapan İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu Başkanı Kübra Güner, İnönü Üniversitesi Turgut Özel Tıp Merkezi Kongre ve Kültür Merkezinde saat 10:00’da düzenlenecek konferansa bütün vatandaşları davet etti.

Etkinliğin İnönü Üniversitesi ve Malatya için, farkındalık oluşturacak ve bilinç oluşturacak bir etkinlik olduğunu söyleyen Güner, “Basit bir etkinlik değil. Çocuk ihmal ve istismarıyla alakalı bilinçlenme adına çok önemli bir eğitim olacak. Saadet Öğretmen İzmir’de 22 yıllık bir ihmal vakasını ortaya çıkaran bir öğretmen. Bu olaydan sonra çok mücadele edip okul müdürünü 82 yıl hapse mahkum ettiren bir öğretmen. Çok mücadele verdi bundan sonra da bu yolda çocuk istismarı ve çocuğun ihmaline karşı insanları bilinçlendirmek adına çalışmalarına başladı. Biz bu etkinliği İnönü Üniversitesi Eğim, Tıp, Sağlık ve hukuk fakültelerine yönelik düzenledik. Sadece üniversite öğrencileriyle kalsın istemiyoruz. Bu olay çevremizde en yakında gerçekleşiyor. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Çocuk ihmal ve istismarı konusunda bir şey yapmak istiyorsak, toplumda bilinçlenmek adına bir şeylerin değişmesini istiyorsak eğitimle başlamalıyız ve bu eğitimi ilk adımını Malatya’da biz atıyoruz ve herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu. TODUP Proje Sorumlusu Sümeyye Gürsu ise, “Malatya’da olan herkesi 20 Nisan Cumartesi günü saat 12:00’da İnönü Üniversitesi Turgut Özel Tıp Merkezi Kongre ve Kültür Merkezine bekliyoruz. Çevremizde bizim görmediğimiz, duymadığımız kilitli kapılar ardında o kadar fazla istismar olayları yaşanıyor ki biz duymuyoruz diye yok sanıyoruz. Çocukları görmezden gelmeyelim. Onların bize ihtiyacı var. Önce kendimizi eğiterek işe başlamalıyız. Biz kendimizi eğitelim ki o çocuklara faydalı olalım” diye konuştu.

iha