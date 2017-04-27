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Malatya Haber -

Başkan Kapsamlı Rapor İstemiş

Başkan Kapsamlı Rapor İstemiş
  • 28.04.2017
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta sezonu 2.sırada tamamlayarak, sezon başı konulan şampiyonluk hedefine ulaşamayan Yeşilyurt Belediyespor’da Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yönetimden başarısızlığın nedenlerine dair kapsamlı bir rapor istediği belirtildi.

Sezona şampiyonluk parolası ve büyük bir bütçeyle girmesine rağmen hedefi yakalayamayan mavi beyazlı ekipte, Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yönetimden rapor isteyerek, önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başladığı bildirildi.
Başkan Polat’ın sunulan raporun ardından kulüpte bazı değişikliklere gideceği ve yeni sezon için daha güçlü bir ekip oluşturma çalışmalarına başlayacağı ifade edildi.

Bu arada Malatya’ya bir pilot takım kazandırma noktasında 2 sezondur büyük emek ve maliyet harcanan kulüpte önümüzdeki günlerde olağanüstü kongre kararı alınabileceği de konuşuluyor. Sağlık sorunlarından dolayı Başkan Polat’tan affını istediği belirtilen Dursun Cumali Sucu’nun ise tekrar aday olma konusunda kararsız olduğu öğrenildi.

iha

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