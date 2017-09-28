Başkan Teknede Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Huzurevinde kalan yaşlılara Karakaya Baraj gölü üzerinde tekne gezisi ile unutamayacakları bir gün yaşattı.

Tekne Gezisine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Daire Başkanları, bazı birim müdürleri, muhtarlar ile Huzurevinde kalan yaşlılar katıldı.

Çakır: Yaşlılarımızla güzel bir gün geçirmeyi arzu ettik

Huzurevinde kalan yaşlılarla farklı bir mekânda bir araya gelmek, yaşlılarla güzel bir gün geçirmek amacıyla böyle bir programı organize ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Özel günlerde, bayramlarda sizleri ziyaret etmeye gayret gösteriyoruz. Bu buluşmamızda ise Karakaya Baraj Gölü üzerinde tekne gezisi ile sizlerin daha güzel bir gün geçirmenizi arzu ettik. Davetimize katılan bütün büyüklerimize teşekkür ediyorum.

Malatya’mızın gezilip görülecek çok güzel yerleri var. Zaman zaman farklı programlarla ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Her ilçemizin kendine has kendine özgü güzellikleri, tarihi ve kültürü var. Karakaya Baraj Gölümüzde bu güzelliklerimizden biri. Karakaya Baraj Gölü ile merkezin bağını güçlendirmek için yol çalışmalarımız devam ediyor. Sahil yolunun yapılması, rekreasyon ve piknik alanlarının yapılması gibi projelerimiz var. Bu çalışmalarımızla Malatya’nın doğal güzelliğine daha fazla güzellik katmayı ve Karakaya Baraj Gölünden daha fazla istifade edilmesini amaçlıyoruz. Tekrar bizleri kırmayarak davetimize iştirak eden siz değerli büyüklerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bulut: Yaşlılarımıza bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza Huzurevinde kalan yaşlılarımıza bu imkânı tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Yaşlılarımızın Sayın Başkanımızın bayram ziyaretinde bazı talepleri olmuştu. Sayın Başkanımız da yaşlılarımızı kırmayarak bu güzel organizasyonu düzenlediler. Yaşlılarımız çok memnun, bu güzel organizasyondan dolayı. Büyükşehir Belediyemize ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yaşlılardan Başkan Çakır’a teşekkür

Düzenlenen tekne gezisinden duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılar ise, Büyükşehir Belediye Başkanı’na böyle güzel bir imkanı kendilerine tanıdığı için teşekkür ettiler.

Bülten