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Malatya Haber -

Başkan Valiye Projelerini Anlattı

Başkan Valiye Projelerini Anlattı
  • 04.04.2018
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Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Malatya Valisi Ali Kaban’ı makamında ziyaret ederek, Hekimhan’da yapılması planlanan ‘Hekimhan Belediyesi tarafından kamulaştırılan Demir-Çelik Tesisleri misafirhanesinin otel olarak kente kazandırılması’ ve ‘Surpohan Kilisesi Röleve ve müdahale çalışması’ projeleri hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Hekimhan’da alt-üst yapı olmak üzere birçok sosyal içerikli projenin de hayata geçirildiğini belitti. Başkan Millioğulları,”Tüm proje ve yatırımlarda her zaman yanımızda olan ve bizlere destek veren başta Sayın Valimiz Ali Kaban olmak üzere, tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum.” dedi.

Vali Kaban ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ettikten sonra Hekimhan ilçesinin hizmetlerin en güzeline layık olduğunu belirterek, “Amacımız tüm ilçelerimizin sosyo-ekonomik kalkınmalarına destek olmak ve oralarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam koşullarını daha da yükseltmektir.“ dedi.

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