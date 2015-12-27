Başkandan Destek İstedi

AKP aday adayı Göksel Atlı, Hanımınçiftliği Belediye başkanını ziyaret ederek, destek istedi.

Konuya ilişkin Atlı’nın basın bülteni şöyle:

“Ak Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı Göksel Atlı, Hanımın Çiftliği Belediye Başkanı Abdulvahap Şerefhanlıyı ziyaret etti.

Buradaki ziyaretinde belde delegeleri Şerefhanlı ile görüşen Atlı, Aynı siyasi partinin çatyısı altında siyaset yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bizler de sizin gibi genç yaşta siyaset arenasına katıldık ve AK Parti çatısı altında başladığımız yolculuğumuza start verdik. Umarız bu yolculuğumuz uzun soluklu olur. Hanımın Çiftliği Beldesini her yönüyle çok önemsiyoruz. Milletvekili olmak nasip olursa beldemiz için çok güzel projelerimiz olacak. Bu vesileyle bizlerden desteğinizi esirmemenizi arzuluyoruz. Malatyamız için halkımız için ve partimiz için en hayırlısı ne ise onu istiyorum. Bu yolculukta siz ve Hanımınçiftliği halkının dualarını almak bizleri çok mutlu eder. Bu vesile ile başta siz olmak üzere tüm belediye çalışanlarına ve belde halkımıza desteklerinden ötürü teşekkür ederim dedi.

BAŞBAKANIMIZ GENÇ ADAYLARI ÖNEMSİYOR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdulvahap Şerefhanlı ise, Bizler belde belediyesi olarak çok farklı bir belediyecilik yapıyoruz. Bu farkımız da bize güç kazandırıyor. Beldemiz Malatyanın en hızlı göç alan bölgesi olması nedeniyle sürekli projelerlerle vatandaşlarımızın mağduriyetinin ve beldemizdeki çalışmaları aksatmadan sürdürmeye çalışıyoruz. Sizin gibi genç adayların olması hem bizi hem de Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanı çok mutlu etmekte. Başbakanımız genç ve kadın adaylarımızı ayrıca önemsemektedir. Umarız 12 Haziranda yapılacak seçimde sizleri de mecliste görürüz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum dedi.”