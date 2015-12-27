Başkanın Hilmioğlu Şerhi

Ergenekon adı verilen davada tutuklu bulunan İnönü Üniversitesi’nin eski rektörü Prof.Dr. Fatih Hilmioğlu’nun hastalık nedeniyle tahliyesini isteyen mahkeme başkanının oyuna karşın, diğer 2 üye karşı oy kullanınca tahliye gerçekleşmezken, başkanın “şerhi” Milliyet Gazetesi’nde Melih Aşık’ın köşesinde yayınlandı.

Milliyet’teki yazı şöyle:

“TAHLİYE TALEBİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Çanakın hayati tehlike gerekçesiyle tahliyesini istediği Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, iki karşı oy yüzünden tahliye olamadı.

Başkan Çanakın şerhi şöyle:

Sanığın saygın mesleğinden öte, karaciğer kanseri riski olduğu ve siroz olduğu Haseki Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Adli Tıp Kurum Başkanlığı raporlarından anlaşılmaktadır. Sanık hayati tehlike ile karşı karşıyadır. Çoğunluğa katılmıyor ve tahliye talep ediyorum.

Tutukluluk hali hasta insanları daha hasta ediyor. Morallerini bitiriyor. Devlete 8 yıl üniversite rektörü olarak hizmet vermiş olan Prof. Hilmioğlu, hasta hakkı olarak tahliye bekliyor.”