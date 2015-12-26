Başkanların Mutlu Günü

Belediye Başkanı Cemal Akın’ın yeğeni, Bostanbaşı Belediye Başkanı Yahya Akın’ın oğlu Gökhan Akın Dr. Süreyya Akın’la, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mücahit Fındıklı’nın oğlu Tahsin Fındıklı da Deniz Fındıklı ile dünyaevine girdiler..

AKIN YEĞENİNİN NİKAHINI KIYDI..

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Beldesi Belediye Başkanı Yahya Akın’ın oğlu, Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın’ın da yeğeni olan Gökhan Akın, düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Malatya Belediyesi Nikah Salonu’nda yapılan törende nikahı, Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın kıydı. Akın, birçok nikah kıydığını ancak akrabasının nikahını kıyarken oldukça heyecanlandığını söyledi. Adıyaman’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nda (TPAO) Maden Mühendisi olarak çalışan Gökhan Akın ile Adıyaman’da pratisyen doktor olan Süreyya Akın’ın nikah şahitliklerini Malatya Valisi Halil İbrahim Daşöz ve Gökhan Akın’ın amcası emekli avukat Cahit Akın yaptı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreni sonrası, evli çiftler tebrikleri kabul etti. (Üstten iki fotoğraf Akın’ların nikah töreni)

TSO BAŞKANININ OĞLU..

Bu arada Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mücahit Fındıklı, oğlu Tahsin Fındıklı’yı düzenlenen nikah ve düğün töreniyle evlendirdi.

Özka Tesisleri’nde düzenlenen nikah ve düğün töreninde, Tahsin ve Deniz Fındıklı’nın nikahını Belediye Başkanı Cemal Akın kıyarken, şahitliklerini Malatya Valisi Halil İbrahim Daşöz ve Doktor Cumhur Toker yaptı.

Tahsin ve Deniz Fındıklı’nın nikah ve düğün törenine, Vali Halil İbrahim Daşöz, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Tuncay Çakan, Belediye Başkanı Cemal Akın ile çok sayıda davetli katıldı. Düğüne katılan AKP milletvekilleri Ali Osman Başkurt ve Münir Erkal ile CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu’nun ayrı ayrı masalarda oturmaları ve birbirlerine mesafeli durmaları dikkat çekti. Malatyaspor Kulübü Başkanı Haşim Karadağ ve bazı yönetim kurulu üyeleri de evli çiftleri kutladı. Düğün, halay çekilmesi ve takı töreniyle sona erdi. (Alttaki fotoğraf Fındıklı’nın düğününden)