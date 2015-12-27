“Başkasına Tahammülleri Yok”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, “Türk milleti hiçbir zaman teröristlerle masaya oturmamıştır” dedi.

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Dedeoğlu, MHP İl Teşkilatı’nda partililere hitap etti.

Dedeoğlu, ‘çözüm süreci diye bir şey yoktur’ ifadelerini kullanarak, şunları söyledi: “Bir problem mi vardı da, ortaya çözüm sürecini attılar. Bizim MHP olarak kimseyle bir problemimiz yok. Biz Türkiye’de yaşayan 77 milyon insan olarak birlik ve beraberlik içerisinde bin yıldan beri yaşamışız, hiçbir problemimiz yok. Bir çözüm süreci çıkarttılar. Teröristlerle, çözüm süreci diye bir olayı başlatmışlar. Bunu asla kabul etmeyiz. Türk milleti hiçbir zaman teröristlerle masaya oturmamıştır. Türk milletine bunu da yaşattırdılar. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Biz bunu MHP olarak asla kabul etmeyiz. Çözüm süreci diye bir şey yoktur.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “MİT’in içerisinde bir grubun CHP’ye operasyon yapmaya çalıştığı’ yönündeki iddialarını da değerlendiren Dedeoğlu, “Mevcut iktidarın kendilerinden başka hiç kimseye tahammülleri yok. Ne muhalefete ne de eleştirenlere asla tahammülleri yok. Buda onun bir sonucu olarak, ‘şu partiyi karıştırın, bu partiyi karıştırın’ bunlarla uğraşıyorlar” ifadelerini kullandı.