Basketbol Birinciliği Sona Erdi

Darende ilçesinde, görev başında şehit düşen polis ve güvenlik güçleri anısına koşu düzenlendi. İlçeye yeni yapılan Emniyet Müdürlüğü ve İbrahim Paşa Mahallesi’ndeki Adliye önünden 2 ve 3 bin metrelik parkurlarda yapılan...