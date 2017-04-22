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Malatya Haber -

Basketbol Birinciliği Sona Erdi

Basketbol Birinciliği Sona Erdi
  • 22.04.2017
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Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalar 11-19 Nisan tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu’na yapıldı. Dereceye giren okul ve sporculara madalya, kupa ve katılım belgeleri verildi.

Müsabakalarda dereceye giren okullar şunlar:

Gençler A Kız

1-Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi

Gençler B Kız

1-Mahmut Çalık Anadolu Lisesi

Yıldız Kızlar

1-Türkiyem Ortaokulu, 2-Özel Malatya Çınar Ortaokulu, 3-Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu

Küçük Kızlar

1-Ziya Gökalp İlkokulu, 2-Türkiyem Ortaokulu

Minik Kızlar

1-Özel Malatya Çınar İlkokulu

Gençler A Erkekler

1-Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, 2-Yusuf Kenan Anadolu Lisesi, 3-Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi

Gençler B Erkekler

1-Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, 2-Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi, 3-Yusuf Kenan Anadolu Lisesi, 4-Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi

Yıldız Erkekler

1-Özel Malatya Çınar Ortaokulu, 2-Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu, 3-Türkiyem Ortaokulu, 4-Topsöğüt Hürriyet Ortaokulu

Küçük Erkekler

1-Topsöğüt Hürriyet İlkokulu, 2-Ziya Gökalp İlkokulu

Minik Erkekler

1-Özel Malatya Çınar İlkokulu.

Yeni Malatya Gazetesi

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