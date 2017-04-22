Basketbol Birinciliği Sona Erdi
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Müsabakalar 11-19 Nisan tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu’na yapıldı. Dereceye giren okul ve sporculara madalya, kupa ve katılım belgeleri verildi.
Müsabakalarda dereceye giren okullar şunlar:
Gençler A Kız
1-Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi
Gençler B Kız
1-Mahmut Çalık Anadolu Lisesi
Yıldız Kızlar
1-Türkiyem Ortaokulu, 2-Özel Malatya Çınar Ortaokulu, 3-Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu
Küçük Kızlar
1-Ziya Gökalp İlkokulu, 2-Türkiyem Ortaokulu
Minik Kızlar
1-Özel Malatya Çınar İlkokulu
Gençler A Erkekler
1-Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, 2-Yusuf Kenan Anadolu Lisesi, 3-Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi
Gençler B Erkekler
1-Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, 2-Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi, 3-Yusuf Kenan Anadolu Lisesi, 4-Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi
Yıldız Erkekler
1-Özel Malatya Çınar Ortaokulu, 2-Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu, 3-Türkiyem Ortaokulu, 4-Topsöğüt Hürriyet Ortaokulu
Küçük Erkekler
1-Topsöğüt Hürriyet İlkokulu, 2-Ziya Gökalp İlkokulu
Minik Erkekler
1-Özel Malatya Çınar İlkokulu.
Yeni Malatya Gazetesi