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Malatya Haber -

Basketbol Grubu Sona Erdi

Basketbol Grubu Sona Erdi
  • 27.12.2015
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Malatya’da düzenlenen Üniversiteler 1. Lig Basketbol Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi. İnönü Üniversitesi bayan ve erkek takımı dereceye giremedi.

Bayanlarda; 19 Mayıs Üniversitesi birinci, Aksaray Üniversitesi ikinci, Amasya Üniversitesi üçüncü oldu.

Erkeklerde; Gazi Osman Paşa Üniversitesi birinci, Dicle Üniversitesi ikinci, Aksaray Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Bu sonuçlara göre; bayanlarda 19 Mayıs Üniversitesi, erkeklerde ise Gazi Osman Paşa Üniversitesi Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.

19- 23 Nisan tarihleri arasındaki grup birinciliklerine Aksaray, Atatürk, Amasya, Cumhuriyet, Dicle, Gaziosmanpaşa, 19 Mayıs, Karadeniz Teknik ile İnönü üniversitelerinin bayan ve erkek takımları katılmışlardı.

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