Basketbol Şampiyonası Sona Erdi

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yıldız erkek ve kız basketbol il şampiyonası” sona erdi.

Tecde Spor Salonu’nda düzenlenen maçlarda, kızlar kategorisinde 9, erkeklerde ise 11 okul takımı mücadele etti.

Kızlar finalinde Dilek Ortaokulu, Özel Malatya Doğa Ortaokulunu 65-13 yenerek il şampiyonu olurken, erkeklerde ise Özel Malatya Final Ortaokulu, Özel Malatya Çınar Ortaokulunu 77-39 yenerek birinciliği elde etti.

İl şampiyonu olan takımlar, grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara, kupa ve madalyalarını Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yeşilyurt İlçe Müdürü Mehmet Durmuş Özgül ve okul müdürleri verdi.

Şampiyonada ERKEKLERDE Özel Malatya Final Ortaokulu birinci, Özel Malatya Çınar Ortaokulu ikinci, Vali Galip Demirel Ortaokulu üçüncü, TED Malatya Koleji dördüncü, KIZLARDA Dilek Ortaokulu birinci, Özel Malatya Doğa Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu üçüncü, Özel Final Ortaokulu da dördüncü oldu.

AA- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com