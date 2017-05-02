Basketbol U 11’de Fikstür Çekildi
Malatya Basketbol U11 kız ve erkeklerde fikstür çekimi gerçekleştirildi. U11 Ligi’nde sezon 6 Mayıs’ta oynanacak olan müsabakalarla başlayacak.
U11 kızlarda Malatya Basketbol, Atletik Basketbol, Konak-A ve Konak-B takımları mücadele edecek. İlk hafta müsabakaları ise 6 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
Birinci hafta müsabakalarının programı şöyle:
Malatya Basketbol-Atletik Basketbol
Konak-A-Konak-B
U11 erkeklerde Malatya Basketbol, Yıldızlar Basketbol, Kurhanspor, Malatyaspor ve Battalgazi Belediyespor takımları mücadele edecek. İlk müsabakaların programı şöyle:
Yıldızlar Basketbol-Battalgazi Belediyespor
Kurhanspor-Malatyaspor.
Yeni Malatya Gazetesi
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