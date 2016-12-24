Basketbol U-13 ve U-18 Ligleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Müziği Topluluğu, İnönü Üniversitesi’nde muhteşem bir konser verdi. Kalabalık bir topluluğun izleyip dinlediği konserde, yurt içinde ve dışında yaşanan terör kayıpları nedeniyle ‘ağırlaştırılmış’ bir repertuar...