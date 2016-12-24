Basketbol U-13 ve U-18 Ligleri
Malatya Basketbol Mahalli Ligi U-13 ve U-18 Liginde oynanan final müsabakaları ile sona erdi.
Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda U-13 ve U-18 kategorilerinde 5’er takım mücadele etti.
Müsabakalarda başarılı olan takımlara kupalarını Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç tarafından verildi.
U-13 kategorisinde birinci Yıldızlar Basketbol, ikinci Royal Basketbol, üçüncü Malatyaspor Basketbol oldu.
U-18 kategorisinde ise Malatya Büyükşehir Belediye birinci, Gençlik Hizmetleri Basketbol ikinci, Maraton Basketbol üçüncü oldu.
Kategorilerden birinci olan takımlar Malatya’yı grup maçlarında temsil etmeye hak kazandı.
FOTO: Mehmet GÖRESİYE
AA
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