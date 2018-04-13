Basketbol Yarı Finalleri Başladı

Malatya’da, Okullar Arası Basketbol Küçükler Yarı Final Müsabakaları, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Yarı final, 16 Nisan’da oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet programında Okullar Arası Basketbol Küçükler kız-erkek Yarı Final Müsabakaları, Atatürk Spor Salonu ve Tecde Spor Salonlarında oynanacak.

Müsabakalar öncesi Atatürk Spor Salonu’nda açılış töreni gerçekleştirildi. Törene; Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Basketbol İl Temsilcisi Hasan Ali Epik, sporcular ve antrenörler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende bir konuşma yapan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, “ANALİG müsabakaları olsun, okul müsabakaları olsun, kulüpler arası müsabakalar olsun bizim basketbol alt yapımıza önemli oranda hizmet eden organizasyonlardır. Bu organizasyonlar çocuklarımıza daha çok müsabaka yapma onların daha çok tecrübe edinmelerini sağlamaktadır. Birincilik, ikincilik ya da finallere gitmek güzeldir. Başarı her zaman alkışlanır ama biz başarı elde eden edemeyen tüm katılımcılarımıza herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü başarı bakanlığımız açısından ikinci derecede önemli, birinci derecede katılımın yüksek sayıda olması çok fazla sayıyla bu spora gönül vermiş hocalarımızın iştirak etmesi önemli. Milli takımlarımızın alt yapısı hiç unutmayalım ki bu çocuklarımızın arasından çıkacaktır. Belki bugün dördüncü olacak takımdan 10 sene sonra milli takım sporcusu çıkacak. Bu bakımdan hepinizin gözlerinden öpüyorum hepiniz basketbolumuzun alt yapısının temel taşısınız emek veren tüm hocalarıma da teşekkür ediyorum. Buradan sonraki Sakarya da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında da kimler gidecekse onlara da bu yolda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’nın konuşmasının ardından müsabakalar başladı. Okullar Arası Basketbol Yarı Final Müsabakalarına 8 Kız, 8 Erkek takım olmak üzere toplamda 192 sporcu katıldı. Şampiyonanın sonunda ilk 2 kız,2 erkek takımı 23-27 Mayıs tarihlerinde Sakarya ilinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanacaklar. Kızlarda Şırnak, Erzurum, Malatya, Diyarbakır, Siirt İstanbul, Batman, Mersin Erkeklerde ise İzmir, Bitlis, Adana, Elazığ, İstanbul, Erzincan, Şırnak, Gaziantep mücadele edecek.

Yeni Malatya Gazetesi