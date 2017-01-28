Basketbolda Büyükşehir Galip

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 10. Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediye, konuk ettiği Sivas Gençlik Spor Kulübü’nü 81-51 yendi.

Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşmayı Seren Polat, Gökhan Gürsoy hakem ikilisi yönetti.

İlk periyodu 15-12, devreyi ise 38-16 kazanan Malatya Büyükşehir Belediye, üçüncü çeyreği de 56-26 önde tamamladı.

Son çeyrekte de etkili bir oyun ortaya koyan Malatya ekibi, salondan 81-51 galip ayrıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye antrenörü Erol Akdeniz, maçın ardından yaptığı açıklamada, bu galibiyetle bir üst turu garantilediklerini belirtti.

Maçın önemini bildiklerini aktaran Akdeniz, ”Kulüp yöneticilerimizin desteğiyle bu takıma bir kaç takviye yapıp önümüzdeki sezon bir üst ligde mücadele etmesi gayreti çabası içerisindeyiz. Bizleri destekleyen seyirci, yöneticilerimize ve üstün gayret çaba gösteren sporcularıma teşekkür ediyorum.” dedi.

FOTOĞRAF: Mehmet GÖRESİYE

AA