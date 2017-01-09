Basketbolda Büyükşehir İlk Kez Mağlup

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) 10. Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında konuk olduğu Erzincan Gençlik’e 86-73 mağlup oldu.

Ligin ilk yarısında oynadığı 5 müsabakayı kazanan ve liderlik koltuğunda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında Erzincan Gençlik’e konuk oldu. 13 Şubat Spor Salonu’nda oynanan müsabaka baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olurken, iki tarafta galibiyet için ter döktü. Son periyotta daha üstün taraf olan Erzincan Gençlik, müsabakayı 86-73 kazandı. Bu sonuçla Malatya Büyükşehir Belediyespor, grupta ilk mağlubiyetini almış oldu. Mücadele sonrası her iki takımda verdikleri mücadeleden dolayı takdir topladı.

Yeni Malatya Gazetesi