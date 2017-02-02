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Malatya Haber -

Basketbolda M.Büyükşehir Son Maçına Çıkıyor

Basketbolda M.Büyükşehir Son Maçına Çıkıyor
  • 03.02.2017
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Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) 10’ncu grupta yer alan ve ligde normal sezonun bitimine bir hafta kala Play-Off’u garantileyen Malatya Büyükşehir Belediyespor, son maçını deplasmanda oynayacak.

Grup’ta 9 hafta sonunda 7 galibiyet, 2 mağlubiyet alan turuncu yeşilliler, 16 puan topladı. Averajla ikinci sırada yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, Erzincan Gençlik ile birlikte Play-Off’a kalma başarısını gösterdi.

Grup’ta son maçlar 5 Şubat Pazar günü oynanacak. Haftanın programı şöyle:

13.00 Sivas 4 Eylül Spor Salonu Kongre Lisesi Basketbol İhtisas-Malatya Büyükşehir Belediyespor

15.00 Erzincan 13 Şubat Spor Salonu Erzincan Gençlik-Sivas Gençlikspor.

Yeni Malatya Gazetesi

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