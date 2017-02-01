Basketbolda Ödül Günü
Malatya Basketbolunda 2016 sezonunda Minik, Küçük, Yıldız, Genç Erkekler ve Minik, Küçük, Yıldız, Genç Bayan Müsabakalarında şampiyon olan kulüplere kupaları, düzenlenen törenle verildi.
Atatürk Spor Salonunda yapılan ödül töreninde dereceye giren kulüp sporcuları ve idarecilerine başarı belgesi, madalya ve kupalarını Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen ile Basketbol İl Temsilcisi Erol Kılıçaslan verdi.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü Basketbol İl Temsilciliğinin 2017 yılı faaliyet programında yer alan 31 Ekim 2016-1 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen Minik, Küçük, Yıldız, Genç Erkekler ve Minik, Küçük, Yıldız, Genç Bayan Müsabakaları tamamlandı. Basketbol Malatya İl Temsilciliği, Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törenle, şampiyon olan kulüplerin kupalarını verdi.
Kategorilerinde dereceye giren kulüpler şöyle:
Minik Erkekler
Yıldızlar Basketbol Kulübü
Malatya Basketbol Kulübü
İnönü Üniversitesi Spor Kulübü
Küçük Erkekler
Parantez Koleji Spor Kulübü
Malatya Basketbol Kulübü
Konak Akademi Spor (A) Kulübü
Yıldız Erkekler
Malatya Basketbol Kulübü (A)
Maraton Spor Kulübü
Kano Rafting Spor Kulübü
Genç Erkekler
Malatya B.Ş.B. Spor Kulübü
T.Ö.A Spor Kulübü
Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü
Büyük Erkekler
Kurhan Spor (A) Kulübü
İnönü Üniversitesi Spor Kulübü
Malatya Basketbol Kulübü
Minik Bayanlar
Sancaktar Spor Kulübü
İnönü Üniversitesi Spor Kulübü
Maraton Spor Kulübü
Küçük Bayanlar
Konak Akademi Spor Kulübü
Royal Basketbol Kulübü
Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü
Yıldız Bayanlar
Konak Akademi Spor Kulübü
Royal Basketbol Kulübü
Maraton Spor Kulübü
Genç Bayanlar
Konak Akademi Spor (A) Kulübü
Sancaktar Spor Kulübü.
Yeni Malatya Gazetesi