Basketbolda Ödül Günü

Malatya Basketbolunda 2016 sezonunda Minik, Küçük, Yıldız, Genç Erkekler ve Minik, Küçük, Yıldız, Genç Bayan Müsabakalarında şampiyon olan kulüplere kupaları, düzenlenen törenle verildi.

Atatürk Spor Salonunda yapılan ödül töreninde dereceye giren kulüp sporcuları ve idarecilerine başarı belgesi, madalya ve kupalarını Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen ile Basketbol İl Temsilcisi Erol Kılıçaslan verdi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü Basketbol İl Temsilciliğinin 2017 yılı faaliyet programında yer alan 31 Ekim 2016-1 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen Minik, Küçük, Yıldız, Genç Erkekler ve Minik, Küçük, Yıldız, Genç Bayan Müsabakaları tamamlandı. Basketbol Malatya İl Temsilciliği, Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törenle, şampiyon olan kulüplerin kupalarını verdi.

Kategorilerinde dereceye giren kulüpler şöyle:

Minik Erkekler

Yıldızlar Basketbol Kulübü

Malatya Basketbol Kulübü

İnönü Üniversitesi Spor Kulübü

Küçük Erkekler

Parantez Koleji Spor Kulübü

Malatya Basketbol Kulübü

Konak Akademi Spor (A) Kulübü

Yıldız Erkekler

Malatya Basketbol Kulübü (A)

Maraton Spor Kulübü

Kano Rafting Spor Kulübü

Genç Erkekler

Malatya B.Ş.B. Spor Kulübü

T.Ö.A Spor Kulübü

Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü

Büyük Erkekler

Kurhan Spor (A) Kulübü

İnönü Üniversitesi Spor Kulübü

Malatya Basketbol Kulübü

Minik Bayanlar

Sancaktar Spor Kulübü

İnönü Üniversitesi Spor Kulübü

Maraton Spor Kulübü

Küçük Bayanlar

Konak Akademi Spor Kulübü

Royal Basketbol Kulübü

Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü

Yıldız Bayanlar

Konak Akademi Spor Kulübü

Royal Basketbol Kulübü

Maraton Spor Kulübü

Genç Bayanlar

Konak Akademi Spor (A) Kulübü

Sancaktar Spor Kulübü.

Yeni Malatya Gazetesi