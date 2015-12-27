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Malatya Haber -

Baskette 4 Maç Oynandı

Baskette 4 Maç Oynandı
  • 28.12.2015
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Malatya Basketbol Ligleri’nde 4 müsabaka oynandı.

Küçük Bayan, Genç Bayan ve Yıldız Erkek Ligleri’nde müsabakalar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Küçük Bayan

Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü-Royal Basketbol: 18-51

Genç Bayan

Sancaktar Spor-Royal Basketbol: 56-51

Yıldız Erkek

Kano Rafting Spor B Takımı-Atletik Basketbol: 38-58

Gençlik Spor A Takımı-Gençlik Spor B Takımı: 94-52.

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