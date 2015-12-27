Baskette 4 Maç Oynandı
Malatya Basketbol Ligleri’nde 4 müsabaka oynandı.
Küçük Bayan, Genç Bayan ve Yıldız Erkek Ligleri’nde müsabakalar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Küçük Bayan
Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü-Royal Basketbol: 18-51
Genç Bayan
Sancaktar Spor-Royal Basketbol: 56-51
Yıldız Erkek
Kano Rafting Spor B Takımı-Atletik Basketbol: 38-58
Gençlik Spor A Takımı-Gençlik Spor B Takımı: 94-52.
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