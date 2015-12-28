Baskette Kupa Töreni Yapılacak

Malatya Basketbol Ligleri’nde 2014-2015 sezonunda kategorilerinde ilk 3’e giren kulüplere kupaları, düzenlenen törenle verilecek.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol Malatya İl Temsilciliği, kategorilerinde ilk 3’e giren kulüpler için toplu kupa töreni düzenleyecek. 22 Haziran Pazartesi günü 11.00’da yapılacak olan kupa töreni, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Basketbol Malatya İl Temsilcisi Nail Değirmenci, güzel bir sezonu geride bıraktıklarını ifade ederek, her kategoride lig düzenlediklerini kaydetti.

Değirmenci, liglerde mücadele eden bütün takımlara teşekkür ederek, “2014-2015 sezonunda kategorilerinde ilk 3’e giren kulüplere kupalarını takdim edeceğiz. 22 Haziran Pazartesi günü sporcu, antrenör ve kulüplerimizin idarecilerini Atatürk Spor Salonu’na bekliyoruz” dedi.