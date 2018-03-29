Ernie Cline’ın 2011 yılında yayınlanan ‘Aynı’ adlı romanından uyarlanan Ready Player One, OASIS adlı sanal gerçeklik dünyasının gerçek hayattan kaçış yolu olarak kullanıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Matrix ile Willy Wonka’nın buluşması olarak tanıtılan film, Wade Watts adlı gencin maceralarını anlatacak. Sefalet içinde yaşayan Wade’in hayatı, OASIS içine saklanan ilk ipucunu bulmasıyla değişecek. Çünkü, bu sanal dünyanın yaratıcısı tarafından saklanan ipuçlarının tamamını bulan ilk kişi, tarif edilemez bir ödülün, OASIS’in sahibi olacak..

Yönetmenliğini başarılı yönetmen Steven Spielberg’ün üstlendiği ve senaryosunu Ernest Cline’ın kaleme aldığı Ready Player One’ın başrolünde Olivia Cooke yer alıyor.

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Tye Sheridan, T.J. Miller, Olivia Cooke, Hannah John-Kamen, Simon Pegg

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2017 (140 dk)

Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma

Senaryo: Zak Penn, Ernest Cline

Yapımcı Firma: Amblin Entertainment

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Ready Player One

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

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