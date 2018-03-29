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  • 30.03.2018
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Ernie Cline’ın 2011 yılında yayınlanan ‘Aynı’ adlı romanından uyarlanan Ready Player One, OASIS adlı sanal gerçeklik dünyasının gerçek hayattan kaçış yolu olarak kullanıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Matrix ile Willy Wonka’nın buluşması olarak tanıtılan film, Wade Watts adlı gencin maceralarını anlatacak. Sefalet içinde yaşayan Wade’in hayatı, OASIS içine saklanan ilk ipucunu bulmasıyla değişecek. Çünkü, bu sanal dünyanın yaratıcısı tarafından saklanan ipuçlarının tamamını bulan ilk kişi, tarif edilemez bir ödülün, OASIS’in sahibi olacak..
Yönetmenliğini başarılı yönetmen Steven Spielberg’ün üstlendiği ve senaryosunu Ernest Cline’ın kaleme aldığı Ready Player One’ın başrolünde Olivia Cooke yer alıyor.

Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Tye Sheridan, T.J. Miller, Olivia Cooke, Hannah John-Kamen, Simon Pegg
Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
Yapım Yılı: 2017 (140 dk)
Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma
Senaryo: Zak Penn, Ernest Cline
Yapımcı Firma: Amblin Entertainment
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: Ready Player One
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

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