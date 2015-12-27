“Başlayacaktık Ama Erteledik”

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (MASKF) Seyfullah Özdemir, Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin çekişmeli geçtiğini söyledi.

Amatör Küme Futbol’da takımların BAL Ligi hedefiyle mücadele ettiklerini kaydeden Özdemir, “Sezon başından da söylemiştim 1.Amatör Ligi çok çetin geçecek. Öylede oluyor. Çok zevkli ve çekişmeli maçlara şahit oluyoruz. Bal Ligine gidebilmek için birçok takımlarımız kıyasıya mücadele ediyor. Birkaç olayın harici ilk yarımız güzel geçti. Bu hafta 1.Amatör Ligini başlatacaktık ama okullardaki sınavlardan dolayı bir hafta erteledik. 1.Şubat’tan itibaren ligimiz başlayacak. 2.yarınında centilmence ve çekişmeli geçmesini istiyoruz. Zaman zaman sorun yaşıyoruz. Ama bu sıkıntıları en aza indirmek istiyoruz. İkinci yarıda tüm takımlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZA DAHA SAĞLIKLI BİR ORTAMDA SPOR YAPTIRMAK İSTİYORUZ”

Antalya’da amatör sporları için çok önemli kararların alındığını dile getiren Özdemir, şunları söyledi: “Geçen hafta içerisinde Antalya’da yapılan Amatör Kurul toplantısına Türkiye Futbol Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ile birlikte katıldık. Orada gündem gerçekten çok yoğundu. Birinci devre değerlendirmesi yapıldı. Türkiye’de yapılan amatör maçlarla ilgili değerlendirmeler. Maç sayılarımızı değerlendirdik. Yeni dönemde yapılacak işlerle ilgili bir ön çalışma yaptık. Bu çalışmalarımızın içinde en önemli konu sağlıkla ilgili konuydu. Türkiye genelinde 3 sporcumuzu kaybettik. Sağlıkla ve sahada ki olaylar ilgili kayıplardı. Federasyonumuz bu konuda çok duyarlıdır. Sağlık bakanlığıyla yapılan protokolde sporcularımızı ücretsiz olarak tedavisi yapılıyordu. Şimdi de sahadaki sıkıntılar ile bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Sahada 112 çalışanlarının olmaları. Sağlık çalışanlarının olmaları. Sahaya gelen sağlıkçılarda, kalp masajı yapan aletlere kadar olmasını istiyoruz. Toplantıda en önemli konumuz buydu. Amatör kurul bu konuda kararlarını aldı. Sağlık İç Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Amatör Sporları Konfederasyonun yapacağı toplantıda bu konu netlik kazanacak. Bizim içinde çok önemli bir konu. Bizim için spor’unda önünde, en başta sağlık konusu geliyor. Çocuklarımıza daha sağlıklı bir ortamda spor yaptırmak istiyoruz.”