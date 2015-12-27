Başpehlivan Aktaş Oldu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Kiraz, Kültür ve Spor Şenliği kapsamında Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri düzenlendi.



Güreş sahası alanında Hasan Özdemir’in Güreş Ağalığını yaptığı Karakucak güreşlerinde Kubilay Akbaş başpehlivan oldu. Güreş müsabakalarında 30 kilogramda Mertcan Özyavuz, 33 kilogramda Hamza Alaca, 38 kilogramda Uğurcan Çolak, 42 kilogramda Hakan Altınkale, 46 kilogramda İbrahim Çolak, 55 kilogramda Ramazan Meriç, 50 kilogramda Muhammed Fatih Toy, 55 kilogramda Özbekhan Güçlü, 60 kilogramda İsmail Avcı, 65 kilogramda Hamit Kaplan, 70 kilogramda Hamit Kipeli, 75 kilogramda Celal Dal, 80 kilogramda İsmail Bulut, 90 kilogramda ise Murat Özkan birinciliği elde etti.



İLGİ SEVİNDİRDİ..

Bu arada Güreş Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Hasan Aslan, “Yeşilyurt Karakucak Güreşlerine ilgi bizleri sevindirdi” dedi.



“18. Kiraz, Kültür ve Spor Şenlikleri” kapsamında düzenlenen Karakucak Güreşlerini değerlendiren Hasan Aslan, “Birçok ilden 300 civarında güreşçinin katılımıyla gerçekleştirilen Yeşilyurt Karakucak Güreşlerinde 28 baş hakem görev aldı” ifadelerini kullandı.



“Yeşilyurt Karakucak Güreşlerine ilgi bizleri sevindirdi” diyen Aslan, müsabakalara Ankara, Malatya, Muş, Erzurum, Kahramanmaraş ve Tokat’tan gelen güreşçilerin büyükler kategorisinde birincilikler elde ettiklerini vurguladı.



Bu yılın güreş ağalığını Hasan Özdemir yaparken, 2013 yılının güreş ağalığını ise Yeşilyurtlular Derneği’nin açık arttırmada 76 milyon TL’ye aldığı kaydedildi.



Güreş Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Hasan Aslan, ata sporu güreş konusunda hassasiyet gösterip, ilçede her yıl geleneksel olarak Karakucak Güreşleri düzenlenmesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Kavuk ve şenlik tertip komitesine teşekkür etti.