Başsavcı Alper, Kazada Hayatını Kaybetti

Malatya’da Ocak 2014-Haziran 2015 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken Denizli Başsavcılığına atanan Mustafa Alper, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1.Daire Başkanlığının Haziran 2015 kararnamesi ile Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mustafa Alper, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; kaza bugün sabah saatlerinde Denizli-İzmir yolu Bozburun mevkiinde meydana geldi. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, şoförü Muzaffer Akşehirli ile koruma polisin içinde bulunduğu makam aracı, Uğur T.’nin kullandığı 64 DL 821 plakalı kamyon ile çarpıştı. Makam aracının hurdaya döndüğü kazada Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetti. Ağır yaralanan koruma polisi ise Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malatya’dan Denizli’ye atanmıştı..

Başsavcı Alper, 16 Ocak2014 tarihli kararname ile Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı iken Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştı. Alper, HSYK’nın Haziran 2015 kararnamesi ile Denizle Başsavcılığına atanmış ve Malatya’dan 26 Haziran 2015 tarihinde veda ederek ayrılmıştı. Alper, görevini Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergün Yılmaz’a devretmişti. Alper’in hakim eşi Hatıran Alper’de Malatya Adliyesinde hakim olarak görev yaptı.

-“Biz gücümüzü milletten alırız”

Başsavcı Alper, Malatya’dan ayrılmadan önce kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıan veda ziyaretlerinde bulunmuştu. Alper Büyükşehir Belediyesine yaptığı veda ziyaretinde, “Malatya’da ilk göreve başladığım günlerde biz gücümüzü milletten alırız ve millete hizmet etmek bizim için büyük bir şereftir ifadesini kullanmıştım. Burada bulunduğum süre içerisinde tüm devlet kurumlarından ve Malatya halkından büyük bir destek görerek hizmet ettim. Şüphesiz devlete ve millete hizmet etmek bir bayrak yarışıdır. Bayrağı belli bir noktada alırsınız daha yukarılara taşır ve sonra yeni gelen yarışmacıya teslim edersiniz. Malatya benim hatıralarımda, zihnimde her zaman güzel anılarla anılacak. Malatya önemli dostluklar kazandığım ve hep iyilikler gördüğüm bir yer oldu. Biz sadece görevimizi yaptık. Malatya’da görev yaptığım için kendimi şanslı hissediyorum.”

-9. tayinim demişti..

Valilik tarafından düzenlenen veda yemeğinde ise Alper şunları söylemişti; “Bu güne kadar sekiz ilde görev yaptık. Bununla birlikte dokuzuncu tayini oldu. Malatya’ya geldiğinde kimseyi tanımıyordum ama kısa sürede çok güzel dostluklar edindim. Çok kıymetli insanlarla tanıştım. Malatya’dan ayrılıp gittikten sonra Denizli’de Malatyalı dostlarım için her zaman açık bir kapımız olacaktır. Malatyalı dostlarını tanımaktan da büyük onur duydum” dedi.

Mustafa Alper Kimdir?

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper 1969 yılında Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde doğdu.

Sırasıyla; Cumhuriyet İlkokulu, Kavaklıdere Ortaokulu, 60.Yıl S.M.Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku uzmanlığı ve yüksek lisans derecesi aldı. İzmir’de öğretim görevliliği ile avukatlık yaptı, askerliğini de İzmir’de tamamladı.

1995 yılında Ankara Hâkim/Savcı adayı olarak mesleğe katılan ALPER, stajının akabinde Konya/Ereğli, Muş/Varto, Afyonkarahisar/Dazkırı, Çanakkale Cumhuriyet Savcılıkları; İskenderun, Van Cumhuriyet Başsavcılıkları, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktadır.

İngilizce bilen Alper, Hâkim Hatıran ALPER ile evli ve iki çocuk sahibidir.

Burhan Karaduman/Yeni Malatya Gazetesi-Malatyahaber.com

FOTO: Başsavcı Alper, Malatya’dan 26 Haziran 2016 tarihinde ayrılmış ve Adliye önünde düzenlenen törenle uğurlanmıştı.