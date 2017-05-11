Başsavcı ve Makam Şöförü İçin Tören Düzenlendi

Denizli’de dün trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli için Denizli Adliyesi önünde resmi tören düzenlendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da katıldığı törende yaralı koruma, başsavcının tabutunu öptü. Başsavcının hakim eşinin “Ben seni sabah böyle göndermemiştim daha çok gençtin” sözleri yürekleri dağladı.

Denizli Adalet Sarayı önünde yapılan törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, HSK üyeleri, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, 11. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ, Deniz Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Başsavcının eşi Hakim Hatıran Alper ile kızları Aslı Begüm ve İrem, annesi, hakimler, savcılar, avukatlar, makam şoförü Muzaffer Akşehirli’nin yakınları, yaralı koruma Ramazan Uğur ve adliye çalışanlar katıldı.

Bakan Bozdağ, Başsavcının makam odasına gitti

Alper ve makam şoförü için Adalet Sarayı önünde düzenlenen törene katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tören öncesi adliye binasına gelerek, Başsavcı Alper’in odasına gitti.

Tören alanına gelen Başsavcının eşi Hatıran Alper, “Çok kıymetliydi gitti” diye gözyaşı dökerken, annesi Ulviye, “Benim oğlum buralara tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi. Allah geride kalanlara uzun ömür versin” diye feryat etti. Bakan Bozdağ, Mustafa Alper’in annesine başsağlığı diledi. Kazada yaralanan koruma polis Ramazan Uğur, Alper ve Akşehirli’nin tabutunu öptü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Başsavcı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli’nin özgeçmişleri okundu. Daha sonra Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Niyazi Yar, konuşma yaptı.

“Vatanına hizmet için yola çıktığı esnada, geçirdiği kaza ile şehit olmuştur”

Törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başsavcı Mustafa Alper’in 15 Temmuz darbe girişiminde ortaya koyduğu tavra vurgu yaparak “Bugün adalet camiamıza, milletimize ve devletimize büyük hizmetleri olan başsavcısı Mustafa Alper ve onun büyük hizmetlerinde dostu hizmetleri olan yardımcısı makam şoförü muzaffer Akşehirli’i uğurluyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, biz biliyoruz ki, şehitler ölmez. Rabbim Kur’anda ‘onlar için ölü demeyin, diridir siz bilmezsiniz’. Rabbim onlara kendi takdiri şeklinde mücadele etsin. Görev sırasında, görevine giderken, vatanına hizmet için yola çıktığı esnada, geçirdiği kaza ile şehit olmuştur. Göreve giderken şehit düşmüştür. Allah indinde şehittir ve şehitlerin makamı âli makamdır. Peygamberlerin bile gıpta ile olmak istediği makamdır. O yüzden şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Türkiyemiz zor şartlar altında, zor zamanlar geçirdi. Özellikle 15 Temmuz 2016’da hain ve kanlı darbe teşebbüsü sırasında milletine, devletine bağlı, adli yargıdaki kahramanlar, bu darbe girişiminin başarısız olmasında büyük rol oynamışlardır. Ben buradan, tüm savcımızı devletimize, milletimize, vatanımıza demokrasimize cumhuriyetimize ve bayrağımıza, milletimizin iradesine canı pahasına sahip çıktılar. Mustafa Alper kardeşim, hain darbe teşebbüsünün yenilmesinde, başarısızlığa uğramasında görünmez kahramanlardan bir tanesidir. Yaptıklarıyla, aldığı riskle, ortaya koyduğu cesaretle, ortaya koyduğu adamlıkla, milletine gerçekten ifade edemeyeceğim derecede hizmetlerdi olmuştur” dedi.

“Daha çok gençtin”

Bakanın konuşmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık dua okudu. Başsavcı Alper’in eşi Hatıran, kızları Aslı Begüm ve İrem tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Eşi Hatıran, “Ben seni sabah böyle göndermemiştim, daha çok gençtin” dedi. Bakan Bozdağ ise, Alper ve Akşehirli’nin tabutunun başına gelerek, dua etti. Cenazeler daha sonra polislerin omuzlarında adliyeden götürüldü.

Başsavcı Alper’in cenazesi ilk olarak, Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine oradan da toprağa verilmek üzere Aydın’ın Söke ilçesine gönderildi. Akşehirli’nin cenazesi ise Merkez Hilal Camisii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Memuriyet hayatına sağlık memuru olarak başladı

Mustafa Alper, 1969 yılında Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde dünyaya geldi. Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunu bitirdikten sonra 60. Yıl Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini okudu. Aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. İzmir’de bir süre öğretim görevliliği yapan Başsavcı, daha sonra İzmir’de askerliğini tamamladı.

Alper, daha sonra 1990 yılında Ankara Numune Hastanesinde sağlık memurluğu yaptı. Ardından İzmir 70. Yıl Sağlık Eğitimi Enstitüsünde kültür dersleri öğretmenliği yaptı, 1995 yılında Ankara Hakim/Savcı adayı olarak mesleğe başladı. Stajının ardından Konya/Ereğli, Muş-Varto, Afyonkarahisar-Dazkırı ve Çanakkale Cumhuriyet Savcılıkları, Van ve İskenderun Başsavcılıkları, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Malatya Cumhuriyet Başsavclığı görevini yaptı. Alper, 13 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütüyordu.

İHA