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Malatya Haber -

Başsavcı Vekili Veda Ediyor

Başsavcı Vekili Veda Ediyor
  • 09.01.2017
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Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdulkadir Gündem, emekliye ayrılacak olması nedeniyle Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’e veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başsavcı Vekili Gündem (fotoğrafta soldan 3’üncü), yaş haddinden dolayı 1 Şubat itibariyle emekli olacağını belirterek, “Hizmetimin 35 yılı savcılıkla geçti, bununda 19 yılı Malatya’da geçti. Türkiye’nin 6 ayrı vilayetinde görev yaptım, hepsi bir birinden güzeldi. Ama en güzeli Malatya. Malatya’yı sevdik, Malatya’da bizi sevdi. Kısmet olursa Malatya’ya yerleşeceğiz, Malatya’da kız alıp, kız verdik. Malatya’da emeklilik hayatımda avukat ve arabulucu olarak hizmet vereceğim” dedi.

MESOB Başkanı keskin ise, Gündem’e emeklilik hayatında başarılar dileyerek, “Sayın Başsavcım Malatya ile artık iç içe oldu. Biz bu ziyareti veda olarak görmüyoruz. Kendilerinin Malatya’da ikamet etmelerini bekliyoruz.  Malatya’nın ve Türkiye’nin böyle insanlara ihtiyacı var. Biz kendileri ile her zaman diyalog içinde olduk. Her zaman millet ile birlikte oldu. Hizmetlerinden dolayı, milletimiz adına, esnaf ve sanatkar camiası adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Emekliliğinin hayırlı olmasını diliyoruz.” diye konuştu.

ESKKK Başkanı Evren’de, Başsavcı Abdulkadir Gündem’e emeklilik döneminin hayırlı olmasını dileyerek, “Her zaman kapısını esnaf ve sanatkara açtı. Görevini güzellikler içinde geçirmiştir.” dedi.

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