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Malatya Haber -

Başsavcıdan Başkana Ziyaret

Başsavcıdan Başkana Ziyaret
  • 12.12.2017
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Orhan Usta, Hekimhan Belediye başkanı Aliseydi Millioğulları’na iadei ziyarette bulundu.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta ile Başkan Millioğulları, görüş alışverişinde bulundu. Başkan Millioğulları, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle Sayın Başsavcımızı memleketinde görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Sayın başsavcımız dört ay önce göreve başladı. Biz kendilerini ziyaret ettik. Ziyaretimizde kendisinden ziyadesiyle memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Sayın Başsavcım Hekimhanlı olması sebebiyle Malatya açısından da artı bir değer diye düşünüyorum. Sayın Başsavcımızı burada görmekten ve ağırlamaktan tekrar büyük mutluluk duyduğumu tekrar belirtmek istiyorum” dedi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta ise, Başkan Millioğulları’na iadei ziyarette bulunduklarını söyledi.

Ziyaret programına Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu ile Hekimhan Savcıları Çağrı Pektaş ve Yunus Karagöz de katıldılar.

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