Başsavcılık Taziye Mesajı Yayınladı
Malatya’da Ocak 2014-Haziran 2015 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken Denizli Başsavcılığına atanan Mustafa Alper’in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca taziye mesajı yayınlandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yayınlanan mesaj şu şekilde; “ 16/01/2014 – 26/06/2015 tarihleri arasında Malatya Cumhuriyet Başsavcısı olarak da görev yapan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa ALPER‘in elim bir trafik kazasında vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah c.c.‘dan rahmet, yargı camiasına ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”
Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com
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