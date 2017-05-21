Bataklıktaki İneği İtfaiye Kurtardı

Darende ilçesinde sazlık alandaki bataklığa saplanan ineği İtfaiye ekipleri kurtardı.

Olay; Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş Mahalesinde meydan geldi. Sazlık alana giren bir vatandaşa ait inek, burada bataklığa saplanarak bir daha geri çıkamadı.

Vatandaşların çıkaramadığı inek için Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istendi.

İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımı ile bataklığa saplanan ineği çıkartarak sahibine teslim etti.

Yeni Malatya Gazetesi