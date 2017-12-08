Türk dünyası için büyük öneme sahip olan Malatyalı Seyyid Battal Gazi’yi tanıtmak amacıyla ilk defa müstakil bir sempozyum düzenlendi.

Cuma günü Ramada Altın Kayısı Otelde başlayan ve 2 gün sürecek olan sempozyumun açılışına; Malatya Valisi Ali Kaban ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, akademisyenler, vakıf, dernek ve oda başkanları, STK temsilcileri ile kalabalık bir topluluk katıldı.

Çakır: Malatya her yönüyle zengin bir il

Sempozyumun açılışında Malatya Valisi Ali Kaban ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır birer konuşma yaptılar. İlk olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’nın her yönüyle zengin bir il olduğunu belirterek, birçok şehrin belli bir zenginlikle öne çıktığını, ancak Malatya’nın ise coğrafyası, kültürü, tarihi ve insanlarıyla ülkemizin ve Anadolu’nun bir kültür ve medeniyet merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Yetiştirilen değerlerin tanıtılmasının ve geleceğe taşınmasının önemli olduğunu kaydeden Başkan Çakır, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Bu tür sempozyum ve paneller geçmişteki değerlerin tanıtılması için büyük bir fırsat oluyor. Değerli hocalarımızın bilgi ve birikimlerinden istifade etmiş oluyoruz. Büyükşehir olarak kültürel etkinliklere çok daha fazla önem veriyoruz. Bir yandan Malatya’yı inşa ederken, her yönüyle büyütürken, bir yandan da sosyal ve kültürel içerikli projeleri hayata geçiriyoruz.

Battal Gazi’yi yeteri kadar tanımıyoruz. Belki sadece filmlerde ve tiyatro sahnelerinde tanıyoruz. Gençlerimiz Battal Gazi’yi bilmiyorlar. Aslında belki de onların ortaya koymuş oldukları mücadeleler ve değerler neticesinde bugün buralara geldik. Dolayısıyla biz her zaman vatanına, milletine canını feda edebilecek bir nesli yetiştirebilirsek, geleceğimizden de emin olacağız.”

Son günlerde ABD tarafından alınan karara da değinen Başkan Çakır, “Bugün ABD’nin almış olduğu bir karar var. İslam coğrafyasına bırakılmış bir ateş topu. Bunun yankıları inşallah ümmetin ve islam coğrafyasının bilinçlenmesine, uyanmasına vesile olur. İslam coğrafyasında artık ülkelerin ayakta duramaz, siyaset üretemez, kendi geleceğini belirleyemez bir hale düştüğü bir gerçek. Bugün Yemen’de 20 milyon insan açlık sınırında. Libya’yı, Suriye’yi herkes biliyor. Irak ve Mısır’ın düşdüğü durumu biliyoruz. Diğerlerini söylemeye gerek yok. Ülkemiz başına örülmeye çalışılan süreci hep birlikte yaşadık. 15 Temmuzları gördük. Şebekeyi, terör örgütlerini gördük. DEAŞ’ın ne amaçla kurulduğu, PKK’nın, FETÖ’nün arkasında aynı kuklanın var olduğu artık gün yüzüne çıkıyor. Biz bunları iyi anlayamazsak, geleceğimizi de iyi yönetemeyiz. Onların topluma katmış olduğu değerleri de çok iyi anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu sempozyumun temelinde de bu var. İnşallah Battalgazi’yi burada en iyi şekilde anlamış olacağız.” dedi.

Kaban: Tarihi bilmek zorundayız

Malatya Valisi Ali Kaban ise yaptığı konuşmada Atalar kültürünün önemine değinerek, geleceğin geçmiş üzerinden okunduğunu söyledi. Vali Kaban özetle; “Bunun belki tarih anlamında bir bilimi yapılmazdı ama insanlar ciğerlerine kadar tarihi günün içerisinde yaşarlardı. Bir dönem maalesef modernleşmeyi -belki de yanlış anlamamızın sonucudur ki- bu anlamda atalarımızı silmek büyük bir maharetmiş gibi gözükmüştü gözümüze. Oysa bugün görüyoruz ki modern sonrası zamanlarda da küreselleşmenin alabildiğine yaygınlaştığı, her tarafı sardığı, gerek bir zihin durumu olarak, gerekse bir yaşam biçimi olarak hepimizi etkilediği zamanlarda bile atalar, yani tarih büyük önem taşıyor. Çünkü sizi oluşturan genetiği bilmezseniz, geleceği inşaa etmek gibi bir imkanınız, ihtimaliniz yok. Bu anlamda geleceği inşaa edebilmenin olmazsa olmazı, hakikaten tarihe dönüp, nerede ne yaptık, neyi doğru, neyi yanlış yaptık. Bunu da bilim adamlarımızın bize göstereceği tarzda o hatalara düşmeden o güzellikleri tekrar ihya ederek, geleceği yaşanabilir kılmamızla ancak mümkün gözüküyor.

Aslında bazıları tarih takur tukur eder dese de aslında tarih tekerrür ediyor. Onun için tarihi bilmek zorundayız. Onun için atalarımızı bilmek zorundayız. Onun için genetik köklerimize dönmek zorundayız. Buradaki genetik ırkın ötesinde psikolojik bir imajı anlatmak için kullandığım bir betimleme. Bu anlamda biz eğer sağlıklı bir Malatya inşaa edeceksek, Malatyayı bir şekilde ifade edeceksek, Malatya kendini daha güzel günlere, daha iyi bir geleceğe hazırlayacaksa, bunun olmazsa olmazı tarihindeki bu büyük zatı, insanı artık efsanelerin ve sinema ürünlerinin ötesinde gerçeğiyle tanımaktır. Bunları da bize tanıtacak olan bilim adamlarımız ve uzmanlarımızdır. Bunun bir parçası olan bu çalışma hakikaten heyecan verici. Bu anlamda bu çalışmaya girişen Büyükşehir Belediyemizin bütün emektarlarını sayın Başkanımızın şahsında tebrik etmek istiyorum. İnşallah bu sempozyum, devam edecek çalışmaların bir başlangıcı olur.” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Malatya tanıtım filmi gösterildi.

Özçelik: Cumhuriyet tarihinde ilk defa ele alınıyor

Malatya Tanıtım filminin gösteriminden sonra ‘Seyyid Battal Gazi’ Sempozyumu başladı. 2 gün boyunca toplam 5 oturumun yapılacağı sempozyumda I. oturum yapıldı. Oturum Başkanı Mustafa Özçelik yaptığı konuşmada, Battal Gazi’nin Malatya ve Türk dünyası için çok önemli bir değer olduğunu belirterek, önemli bir ana tanıklık ettiklerini söyledi. Battal Gazi’nin Cumhuriyet tarihinde ilk defa müstakil bir sempozyumla ele alındığını kaydeden Özçelik, “Bu onur Malatya Büyükşehir Belediyesine yeter. Dilerim ki devamı gelir ve bir gelenek oluşur. Zira Battal Gazi’nin tarih içinde taşıdığı misyon hepimizin malumudur. Bu toprakların vatan kılınmasında hem tarihi şahsiyeti, hem efsanevi şahsiyetiyle önemli bir rol model şahsiyettir. 15 Temmuz gibi bir travmayı atlatmış bir ülkede yaşıyoruz. Küresel bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu vatanı bize dar etmek isteyen plan ve projeler var. Tam da böyle bir süreçte Battal Gazi’nin mücadele ruhu yeniden bizim ruhumuz olmak durumunda diye düşünüyorum. Bu bakımdan büyük bir tevafuk oldu. Geçen yıl burada Malatya’nın başka bir değeri olan Fethi Gemuhluoğlu’nu anarken bu fikir oluştu. Çok şükür gerçekleşti ve bir ilke imza atıldı. Daha önce İnönü Üniversitesi bir sempozyumun birkaç oturumunu Battal Gazi’ye ayırmıştı ama müstakil bir sempozyum ilk defa oldu.

Bizim nesil özellikle Battal Gazi’yi romanlardan ya da filmlerde tanıdı. Ne yazık ki tarihi şahsiyetlerimizin tanıtılması konusunda çarpık bir bakış açısı var. Onları sadece bir macera adamı gibi anıyoruz. Oysa bizim bu tür kahramanlarımız hem bileklerinin gücüyle hem inanç dünyaları, değerler yönüyle çok özel şahsiyetlerdir. İşte Battal Gazi portresinin de ilmi bir şekilde ele alınmış olmasıyla bu sempozyum özel bir durum. Buna öncülük eden, emek veren Büyükşehir Belediyemize ve çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bir geleneğin başlangıcı olur.” dedi.

5 oturum yapılacak

2 gün boyunca toplam 5 oturum yapılacak olan ‘Seyyid Battal Gazi’ sempozyumunun I. oturumunda Doç.Dr. Ahmet Güzel ‘Battal Gazi’nin Tarihi ve Menkıbevi Şahsiyeti’, Orhan Toğrulca ‘Battal Gazi Döneminde Malatya’, Yrd.Doç.Dr. M.Ali Kapar ‘Battal Gazi’nin Şii Kaynaklara İntikali’, Araştırmacı-Tarihci Yazar Resul Kefenceli de ‘Malatya’nın Fethi ve Anadolu’da İslam Kahramanları: Battal Gazi ve Hasan Gazi’ konularında sunumlar yaptılar.

Ramada Altın Kayısı Otel’de devam eden sempozyumu isteyen vatandaşların takip edebileceği belirtildi.

Bülten- malatyahaber.com