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Battalgazi Belediye İddialı

Battalgazi Belediye İddialı
  • 28.12.2015
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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Battalgazi Belediyespor, yeni sezona iyi başlamanın planlarını yapıyor.

Büyükler Ligi’nde mücadele edecek olan Battalgazi Belediyespor, sezon hazırlıklarını tamamlayarak, ligin ilk haftasında İnönü Üniversitesispor ile oynayacağı karşılaşmayı beklemeye başladı.

Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Şahin Uslu, takımı tesislerde ziyaret ederek, yeni sezon öncesi moral verip başarı dileğinde bulundu. Moral ziyaretine Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eyüp Önler, Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü Müşaviri Kemal Deniz ile kulüp yöneticileri de katıldı.

Teknik heyet ve sporculara yeni sezonda başarılar dileğinde bulunan Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Şahin Uslu, “Bütün takımlara ve sporculara yeni sezon hayırlı olsun. Sakatsız, kazasız bir sezon geçirmeniz en büyük dileğimiz. Saha içinde her ne yaşanırsa yaşansın, insani duyguların hiç eksilmediği bir sezon yaşamak, herkesi mutlu edeceği gibi bizleri de mutlu eder. Kulübümüz ayakta kalmasın da en büyük katkıyı Kulüp Onursal Başkanımız Selahattin Gürkan vermektedir. Sağladığı katkılardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz. Gençlerin topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek ise en büyük hedefimiz” dedi.

Battalgazi Belediyespor Antrenörü İzzettin Köse’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kulüp Başkan Yardımcısı Şahin Uslu’ya teşekkür etti.

Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Şahin Uslu, ziyarette teknik heyet ve sporculara tatlı ikram etti.

Battalgazi Belediyespor ligin ilk maçını 22 Kasım Pazar günü Battalgazi ilçe stadında, saat 13.00’de İnönü Üniversitesi takımı ile oynayacak. Bu maça Battalgazi Belediyespor taraftarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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