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Malatya Haber -

Battalgazi Belediyesi’nde Eğitim

Battalgazi Belediyesi’nde Eğitim
  • 17.01.2017
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Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından belediye personeline yönelik hazırlanan eğitim programı devam ediyor. 5 gün sürecek olan program, öğleden önce ve sonra olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştiriliyor.

Battalgazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan eğitim programı, Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştiriliyor. 5 gün sürecek eğitim programı kapsamında, ‘Yönetim Becerileri ve Liderlik’, ‘İletişim Teknikleri’, ‘Meslek Etiği ve Takım Çalışması’ ve ‘Stres ve Zaman Yönetimi’ konusunda katılımcılara bilgiler veriliyor. Pazartesi günü başlayan eğitim programı Dr. Ayşe Kocabacak tarafından veriliyor. Cuma günü sona erecek olan eğitim programına katılan belediye personeline sertifika verileceği belirtildi.

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