Battalgazi Bilim Şenliği

Battalgazi Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen Bilim Şenliği’nin açılış programı, 15 Temmuz Millet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Programa, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Mehmet Güner, AKP İl Başkan Vekili Mahmut Öner Özer, AKP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Saruhan, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Malatya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz, AKP Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Şule Özkan, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler, veliler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile birlikte başlayan programın açılışında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bilim Şenliği’ne katılan öğrencilere hitap ederek, “Hep şunu kendimize rehber edindik. Her şey her şeye bağlıdır. Her şeyden anlamayan bir şeyden anlamaz. Bilimin diğer bir yolu da, olmaz olmaz deme, olmaz olmazsa olmaz olmaz. Yani her şeyin olabileceğini düşüneceğiz ve her şeyden anlayacağımızı da bilmemiz gerekir. Alan uzmanlığı vardır. Biz genel kültür ve genel kavram anlamında bunu ifade ediyoruz. Yoksa işin teknik boyutunun alt kademesini ifade etmiyoruz. Birde çalışmayı kendimize rehber edinmemiz lazım. Çalışmadan yorulmadan rahat yaşamanın yollarını arayanlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, önce haysiyetlerini, sonra istikballerini ve istiklallerini kaybetmeye mahkum olurlar. Onun için çalışacağız ve yorulacağız” dedi.

Önyargıdan uzak durmak gerektiğine dikkat çeken Başkan Gürkan, “Biz üniversiteye gittiğimizde Hacettepe Üniversitesi birinci sınıfta öğretilen öğreti şuydu; mantıksız düşüncede mantık arayın denirdi. Yani bir insanın ne kadar mantık dışı sözleri olursa bile, onu dinleyin anlamaya çalışın, hangi mantık içerisinde bunu söyleme gereği duymuş, bunu kendinize rehber edinin. Bu hem öğretmenlerim için, hem de öğrencilerim için olmazsa olmaz kuralı olsun. Diğer bir bilimsel düşüncenin temel maddesi ise, önyargılı olmayacaksınız. Yani diyelim ki Battalgazililer yiğittir, Çorumlular böyledir, Ankaralılar şöyledir şeklinde bir önyargı hadisesi içine girmeyin. Burada bu iş olmaz, bundan adam olmaz gibi önyargıdan kesinlikle uzak kalmamız lazım. Diğer taraftan da kendi önyargılarımızdan da kurtulacağız. Bizim zaman zaman çocuklukta yaşadığımız eksiklikler ve sıkıntılar bizde zamanla bir travma oluşturabilir. Eğitim bu travmayı ortadan kaldıran, istendik davranış geliştirme sürecidir. Eğer siz aldığınız eğitimi, eğer bu davranışlarınıza yansıtmamışsanız, ‘bizim oğlan elif okur döner döner yine okur’ hikayesine döner. Buradaki Bilim Şenliğimiz belki ileri safhada çok bir şeye de adım atmayabilir. Ama buradaki bir çocuğumuzun ortaya çıkacağı bir mucit özerkliği, bir memleketi kurtarmaya, bir ülkeyi kurtarmaya, bir insanlığı kurtarmaya kifayet edecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan’ın yaptığı konuşmanın ardından programa katılanlar, stantları gezerek bilgiler aldı. Programda, sahne gösterileri de yapıldı.

