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Malatya Haber -

Battalgazi ESO’da 2 Adaylı Seçim

Battalgazi ESO’da 2 Adaylı Seçim
  • 25.02.2018
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Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulunda mevcut başkan Adil Culha yeniden seçildi.

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulu Eskimalatya’da bir düğün salonunda yapıldı.  Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskinin divan başkanlığını yaptığı genel kurula oda başkanları ve oda üyeleri katıldı.

Genel Kurulda mevcut başkan Adil Culha ile Vahap Yaşar aday oldular.

Genel Kurulda 296 oy kullanılırken, 2 oy geçersiz sayıldı. Adil Culha 176 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Vahap Yaşar ise 118 oy aldı.

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Adil Culha başkanlığındaki yönetim kuruluna Nihat Karakuş, Yavuz Baran, Nusret Akgün, Şahin Yeler, Hüseyin Han ve Mustafa Sirma seçilirken, Denetim Kuruluna ise Fahrettin Han, Emrah İrik ve Ali Arabacı getirildi.

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