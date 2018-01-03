Battalgazi Meclisi Toplandı

Battalgazi Belediye Meclisi, 2018 yılının ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında yapılan meclis toplantısında, ağırlıklı olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Battalgazi Belediye Meclisi, 2018 yılının ilk meclis toplantısı olan Ocak ayı olağan meclis toplantısını, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Ocak ayı olağan meclis toplantısında, imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşüldü. İmar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları İmar komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, bazıları da İmar Komisyonu’na havale edildi. İmar ile ilgili gündem maddelerinin ardından sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi, gündem maddesi olarak görüşüldü. Yapılan görüşmenin ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Bir diğer gündem maddesi olarak, geçici işçi vizelerinin belirlenmesi görüşüldü. Bu gündem maddesi de yapılan görüşmelerin ardından oybirliği ile kabul edildi.

Zabıta memurlarına verilecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili gündem maddesinin yanı sıra meclis üyeleri huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündem maddeleri, Ocak ayı olağan meclis toplantısında görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi. Bir diğer gündem maddesi olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a bazı kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan iş ve işlemlerle ilgili yetki verilmesi konusu, Ocak ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısında son olarak Denetim Komisyonu üyelerini seçti. Komisyon üyeliğine, Abuzer Altın, Osman Şaşa, Tuncer Bulgurlu, Cumhur Şahapçıoğlu ve Abdurrahman Kızıl seçildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını ise, 1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 14.00’de gerçekleştirecek.

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