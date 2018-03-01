Battalgazi Meclisi Toplandı

Battalgazi Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında yapılan toplantıda, İmar ağırlıklı gündem maddeleri görüşüldü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında Mart ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Toplantıda, ilk olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar ile ilgili gündem maddeleri, İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda bazıları oy birliği ile kabul edilirken, bazıları ertelendi, bazıları da reddedildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, imar ile ilgili gündem maddelerinin ardından Hanımınçiftliği Mahallesi’nde bulunan Barış sokağının isminin Şehit Piyade Üsteğmen Orhan Ünsal sokağı olarak değiştirilmesi teklifini görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından İmar Komisyonu’na havale edildi. Battalgazi Belediye Meclisi, bir diğer gündüm maddesi olan Fırat Mahallesi ile Yamaç Mahallesi arasındaki sınır değişikliğinin yeniden düzenlenmesi teklifini görüştü. Teklif, yapılan görüşmenin ardından İmar Komisyonu’na havale edildi. Battalgazi Belediye Meclisi, son olarak Belediye Norm Kadrosu’nun 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe uyarlanması konusunu gündem maddesi olarak görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısını ise, 4 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de gerçekleştirecek.

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