Battalgazi Meclisi Toplandı

Battalgazi Belediyesi Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Battalgazi Belediyesi Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısı, Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında yapılan toplantıda, ilk olarak saygı duruşu ve istiklal Marşı okundu. Toplantıda, imar ile ilgili bazı gündem maddeleri İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda kabul edilirken, bazı gündem maddeleri İmar Komisyonu’na havale edildi, bazıları ertelendi, bazıları için de Sivas Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararına göre işlem yapılması kararı alındı. Toplantıda daha sonra, Semt Pazarı Kontrol, Denetim ve İdari Yaptırım Yönetmeliği ile Muhtaç Kimselere Gıda ve Giysi Bankası Yönetmeliği görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca, Battalgazi Belediyesi memur ve sözleşmeli personel için performans değerlendirme yönetmeliği ile ilgili gündem maddesi ise, Hukuk Komisyonu’na havale edildi. İş makinaları alımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ile ilgili gündem maddesi de yapılan görüşmelerin ardından oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda, son olarak KAYHİB Birlik Meclisi’ne 2 asil ve 2 yedek üye seçimi gizli oylama ile yapıldı. Yapılan seçim sonucu, Hasan Demez ve Zafer Kırçuval asil üyeliğe, Yasemin Kurt Sultan ile Adil Demirel ise, yedek üyeliğe seçildi.